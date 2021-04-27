Шмигаль розповів, чому в Кабміні чекають зниження річної ціни на газ

Чому в Кабміні чекають зниження річної ціни на газ / УНІАН

Український уряд очікує, що державна компанія Нафтогаз України та інші постачальники влітку знизять річні тарифи на газ для населення. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Уряд очікує, що" Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт", - заявив він. На цей момент ціни встановлені від 7,96 гривні / кубічних метрів і вище.

За словами прем'єра, компанії - постачальники зацікавлені в збільшенні або збереженні своєї частки на ринку і боротися за споживача.

"Саме конкуренція повинна підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - додав Шмигаль.

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