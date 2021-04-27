Шмигаль розповів, чому в Кабміні чекають зниження річної ціни на газ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився на актуальну тему - ймовірного зниження встановленої нещодавно річної ціни на газ для українців.
Український уряд очікує, що державна компанія Нафтогаз України та інші постачальники влітку знизять річні тарифи на газ для населення. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Уряд очікує, що" Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт", - заявив він. На цей момент ціни встановлені від 7,96 гривні / кубічних метрів і вище.
За словами прем'єра, компанії - постачальники зацікавлені в збільшенні або збереженні своєї частки на ринку і боротися за споживача.
"Саме конкуренція повинна підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - додав Шмигаль.
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Тарифи на газ в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
- Глава уряду Денис Шмигаль 13 січня заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і має намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
- Далі - в офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до третини грошей у своїх комунальних платіжках.
- Потім Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.
- Далі в НКРЕКП прийняли постанову про річну ціну на газ для населення. Всі українські постачальники газу будуть зобов'язані з 1 травня 2021-го встановити базову ціну на рік і не підвищувати її.
Автор: Дмитро Відоменко