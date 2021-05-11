Шмигаль розповів, чи чекати бізнесу підвищення податків

Денис Шмигаль / УНІАН

Український Кабінет міністрів не планує підвищувати загальнодержавні податки для громадян або підприємств. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу РБК-Україна.

"Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо - ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів - зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть розрахунки і дискусії", – заявив прем'єр.

Шмигаль також стверджує, що можливі зміни в оподаткування не торкнуться фізичних осіб, малого та середнього бізнесу.

"Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях – медицині, освіті та інших соціальних напрямках. Це дійсно стосуватиметься окремих напрямків, які мають високу маржинальність (показник рентабельності, – Главред) і повинні платити більше", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Є ймовірність того, що ставки податків можуть переглянути, бо парламент незабаром може розглянути законопроєкти, подані президентом і стосуються декларування доходів громадян.

Зокрема, до "пільгових" активів, тобто до об'єктів, які можна не декларувати зовсім, пропонується віднести: