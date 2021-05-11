Шмигаль розповів, чи чекати бізнесу підвищення податків

Всередині Мінфіну і профільних міністерств йдуть розрахунки і дискусії з приводу податкобкладання бізнесу, як говорить про це прем'єр-міністр Шмигаль.
Український Кабінет міністрів не планує підвищувати загальнодержавні податки для громадян або підприємств. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу РБК-Україна.
"Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо - ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів - зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть розрахунки і дискусії", – заявив прем'єр.
Шмигаль також стверджує, що можливі зміни в оподаткування не торкнуться фізичних осіб, малого та середнього бізнесу.
"Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях – медицині, освіті та інших соціальних напрямках. Це дійсно стосуватиметься окремих напрямків, які мають високу маржинальність (показник рентабельності, – Главред) і повинні платити більше", - додав прем'єр.
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Є ймовірність того, що ставки податків можуть переглянути, бо парламент незабаром може розглянути законопроєкти, подані президентом і стосуються декларування доходів громадян.
Зокрема, до "пільгових" активів, тобто до об'єктів, які можна не декларувати зовсім, пропонується віднести:
- квартиру не більше 120 кв. м. або житловий будинок до 240 кв. м.;
- нежитлові комерційні будівлі до 60 кв. м;
- земельні ділянки в межах площ для приватизації;
- один особистий транспортний засіб некомерційного використання об'ємом двигуна до 3 000 куб. см, або вартістю до 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2021 р., або пасажиромісткістю до 10 чол.,
- інші активи, вартість яких на дату завершення періоду декларування становить сумарно не більше 400 000 грн.