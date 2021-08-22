Шмигаль висловився про Північний потік-2 і закликав ЄС до заходів проти РФ

За словами прем'єра, Північний потік-2 несе пряму загрозу з боку Росії геополітичному становищу держав Європи.
Україна розраховує, що Євросоюз вживе заходів протидії для запуску російського газопроводу Північний потік-2.
Як заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль, він розраховує на збереження статусу України як постачальника і транзитера природного газу в ЄС.
"Ми розраховуємо на застосування ЄС заходів протидії введення в експлуатацію цього проекту. А також розраховуємо на збереження статусу України як постачальника і транзитера природного газу в Євросоюз і підтвердження використання української ГТС з необхідними обсягами", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що Північний потік-2 несе пряму загрозу з боку Росії геополітичному становищу держав Європи.
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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загроза національній безпеці країни.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.
Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.