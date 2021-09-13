Шмигаль заговорив про зміни правил карантину

Шмигаль заговорив про "жовту" зону / УНІАН

Найближчим часом Кабмін затвердить зміни до "карантинної" постанови. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За даними профільного відомства, кількість госпіталізацій з коронавірусом за тиждень збільшилася на 60%.

У зв'язку з цим МОЗ хоче ввести обмеження для жовтої і червоної зони епідемічної небезпеки і планує зробити це так, щоб вони не поширювалися на ті заклади господарювання, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікат. При цьому це може бути і дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідка про перенесену протягом останніх декількох місяців коронавірусної хвороби.

"Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію і зберегти економічну активність", - запевнив міністр Віктор Ляшко.

Також Шмигаль підкреслив важливість вакцинації педагогів, бо від цього залежить здоров'я дітей.

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"Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників навчальних закладів. Профільні міністерства повинні активно опрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде в жовту зону", - зазначив прем'єр.

Крім цього, відомо МВС відновило перевірки на дотримання карантину, а також має намір перевіряти справжність сертифікатів вакцинації. Нацполіція тим часом відстежує сайти, з яких здійснюється фальсифікація документів.

Нагадаємо, раніше інфекціоніст Борис Донський заявив, що кількість хворих коронавірусом українців досягне 10 тисяч випадків в добу. Тому "жовту" зону Україні не минути.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.