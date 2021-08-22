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Штрафи до 40 тисяч і конфіскація: що потрібно знати водіям мотоциклів, мопедів і скутерів

22 серпня 2021, 11:49

Солідні штрафи можна отримати в Україні при управлінні мотоциклом, мопедом або скутером.

Тепер у Вуглегірську можна не боятися їздити на мопеді
Водії скутерів ризикують нарватися на солідні штрафи / Facebook

Водії, які кермують двоколісними транспортними засобами без прав, ризикують отримати солідні штрафи.

Які штрафи можна отримати при управлінні мотоциклом, мопедом або скутером пише портал Bigmir.

Їзда без прав

За їзду на двоколісному транспортному засобі без прав можна отримати штраф у розмірі 425 гривень (ст.126, ч. 1 КУпАП). Якщо права є, але немає потрібної категорії, то розмір штрафу буде набагато більше – 3400 гривень (ст.126, ч. 2 КУпАП).

Відсутність прав:

  • якщо водій має права, але забув їх вдома і не може показати поліції - 425 гривень;
  • якщо прав у водія немає і ніколи не було прав потрібної категорії - 3400 гривень;
  • якщо прав водія позбавили раніше по суду, і він знову сів за кермо - 20400 гривень;
  • повторне порушення протягом року - 40800 гривень.

Додаткове екіпірування

Водії зобов'язані використовувати додаткову екіпіровку - шолом:

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  • за відсутність шолома перший штраф - 510 гривень;
  • другий - 850 гривень;
  • якщо правопорушення сталося повторно протягом 12 місяців, транспортний засіб можуть конфіскувати з поверненням за додаткову плату.

Обов'язковим носінням шолома є також і для пасажирів:

  • перший штраф - 510 гривень;
  • другий штраф - 850 гривень.

Штрафи за порушення ПДР

Водій мотоцикла, скутера або мопеда є повноцінним учасником дорожнього руху і може отримати точно такі ж штрафи, як і водії автомобілів.

  • перевищення швидкості - від 340 до 1700 гривень;
  • водіння в нетверезому вигляді - від 17 до 51 тисячі гривень.

Мотоцикл - серйозний транспорт, у якого є можливість розвивати велику швидкість. На управління мотоциклом видаються права категорії а по досягненню 16 років.

Мопед - це молодший брат мотоцикла, в ньому зменшені двигун і колеса. Для його водіння теж потрібні права-категорії А1.

Скутер - наймолодший транспорт у цій родині, який використовують для переміщення на невеликі дистанції зі швидкістю 50 км/на годину. У скутері немає коробки передач, педалі газу, а всі функції розташовані на кермі у вигляді додаткових важелів. Для скутера теж потрібні права - категорії А1, які також видаються з 16 років.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищенні штрафів за порушення ПДР.

В першу чергу мова йде про підвищення розміру штрафів за водіння авто в нетверезому стані, а також за перевищення швидкості.

viber
ПДР штрафи на дорогах новини України
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