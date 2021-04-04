Siemens звинуватили в допомозі окупантам з розв'язанням проблеми води в Криму

Компанію Siemens звинуватили в роботі в Криму / Reuters

Обладнання в захоплений Росією Крим для викачування води в басейні річки Зуя поставила німецька компанія Siemens.

У повідомленні на сайті Асоціації реінтеграції Криму говориться, що на фото обладнання насосної станції (Бештерек-Зуйського водопроводу), поширених "владою Криму", їх основну складову складають насоси марки Siemens.

Враховуючи цю ситуацію Асоціація звернулася з офіційним листом до головної штаб-квартири Siemens в Мюнхені, в австрійську компанію Siemens, в її дочірнє підприємство в Києві і у філію Siemens в Москві.

У листі Асоціації було зазначено на використання російською окупаційною адміністрацією в Криму поставленого і обслуговуваного європейськими структурами обладнання Siemens не тільки в порушення санкцій Європейського Союзу, але як знаряддя для екоциду і вчинення військових злочинів на півострові.

Зазначається, що головною метою Бештерек-Зуйського водогону є забезпечення військових баз РФ у Криму, як засобу подальшої російської агресії і одночасно – сприяння злочинному переселенню до Сімферополя російських колонізаторів, для облаштування яких здійснюються відповідні умови.

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Скандал з обладнанням Siemens у Криму:

Нагадаємо, в 2018 році Росія доставила в анексований Крим чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. У компанії заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, замість цього незаконно потрапили до Криму.

У держкорпорації Ростех заявили, що дочірня компанія Технопромекспорт закупила турбіни для енергооб'єктів в окупованому Криму "на вторинному ринку". У компанії не вказали фірму-виробника поставленого в Севастополь обладнання, але відзначили, що куплені установки модернізували.

Як відомо, в ЄС заборонили вести бізнес в Криму після анексії півострова в 2014 році.