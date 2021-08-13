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Сильний біль і страждання перед смертю: в Одесі чоловік застрелив собаку під час дресирування

13 серпня 2021, 10:36

Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі за вбивство алабая.

Національна поліція
Чоловік двічі вистрілив у свого собаку - пес загинув / УНІАН

В Одесі місцевий житель під час дресирування здійснив два постріли з мисливської рушниці в свою собаку в момент, коли алабай відмовився виконувати команди господаря. Пошкодження на тілі, виявлені при експертизі, свідчать про сильний біль і страждання собаки перед загибеллю.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області, про подію правоохоронцям стало відомо від випадкових перехожих. Чоловік два рази вистрілив у свого алабая в той момент, коли собака відмовилася виконувати його команди під час дресирування.

читайте також"Мій пес, я його виховав, я його і вб'ю": у Києві чоловік викинув з вікна собакуТруп собаки було знайдено у дворі приватного домоволодіння. Експерти встановили, що пошкодження принесли собаці сильні страждання перед смертю.

"Експертиза показала: виявлені на тілі тварини пошкодження завдавали їй перед смертю сильний біль і фізичні страждання", - додали в поліції.

Правоохоронці підкреслили, що підозрюваному у вбивстві оголосили підозру за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного терміну за жорстоке поводження з тваринами.

Главред повідомляв: у Києві у червні житель столиці у стані алкогольного сп'яніння викинув собаку з 10-го поверху. Пса повезли до ветеринарної клініки, але дорогою він помер. Проти господаря відкрито кримінальну справу за ч.3 ст. 299 КК. Спочатку власника собаки відпустили, тому що вона була жива, але пізніше кримінальну справу було перекваліфіковано.

подія пес новини Одеси вбивство
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