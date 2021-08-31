"Сильна українська нація нікому не потрібна": Ніцой назвала причини скандалу з гаслом "Слава Україні"

У Кремлі завжди будуть проти гасла "Слава Україні! Героям слава!", тому що знають, хто його вимовляв. Українці теж повинні знати, хто говорив ці слова.
Письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой пояснила, чому напис "Слава Україні" на формі українських футболістів під час Євро-2020 став причиною гучного скандалу.
За її словами, свого часу Степан Бандера говорив, що прийде час, коли один скаже "Слава Україні!", а йому відгукнуться тисячі.
"Він передбачав, що будуть часи, коли наша нація стане сильною. Ось ми і стаємо зараз такою нацією. Але сильна українська нація не потрібна нікому в світі, і українці це повинні зрозуміти. Світу потрібні наші родючі землі та наша працьовитість. Ми потрібні як робоча сила, а не як партнери, які сидять поруч за столом і диктують правила", - зазначила письменниця під час чату на Главреді.
Лариса Ніцой вважає, що українцям потрібно "стояти на своєму і звертати увагу на всіх, хто хоче нас зробити слабкішими, аналізувати це, розуміти коріння і робити своє".
"Московити обурилися через ці слова на формі, тому що борці за незалежність України, гаслом яких були слова "Слава Україні!", боролися зокрема і з московитською навалою, з обрусінням, з нав'язуванням нам російської мови і культури", - додала письменниця.
За її словами, в Кремлі завжди будуть проти гасла "Слава Україні", тому що знають, хто його вимовляв.
"Ми теж повинні знати, хто говорив це гасло. А виголошував його той, хто хотів сильної незалежної України. І у нас така буде", - резюмувала Ніцой.
Скандал з формою українських футболістів на Євро-2020
- У червні 2021 українська збірна представила нову форму, де зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні! Героям Слава".
- Російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів.
- УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоби перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
- Втім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати напис "Героям слава".
Слава Україні! - Героям слава!
Спочатку привітання з відповіддю використовувалося українськими націоналістами. Тепер же в масовій свідомості міцно асоціюється з Революцією Гідності та Помаранчевою революцією.
З 2018 року є офіційним привітанням в українській армії та поліції.
Перша частина привітання "Слава Україні" активно використовувалася за часів Української Народної Республіки. Варіант "Слава Україні!" з відповіддю "Героям слава!" був прийнятий в якості організаційного пароля-привітання серед членів ОУН і УПА на початку Другої світової війни.
Продовження фрази, яка звучить як: "Слава нації! Смерть ворогам!" та "Україна понад усе!" використовувала українська націоналістична самооборона (УНСО) - силовий підрозділ партії УНА.
Раніше радянська, а тепер і російська пропаганда зображує борців за незалежність України і все, що пов'язано з ОУН або УПА, як пособництво нацизму.