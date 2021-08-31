УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Сильна українська нація нікому не потрібна": Ніцой назвала причини скандалу з гаслом "Слава Україні"

31 серпня 2021, 02:16
Прослухати новину
Зупинити

У Кремлі завжди будуть проти гасла "Слава Україні! Героям слава!", тому що знають, хто його вимовляв. Українці теж повинні знати, хто говорив ці слова.

Лариса Ніцой
Ще Бандера передбачав, що будуть часи, коли українська нація стане сильною, нагадала Лариса Ніцой / УНІАН

Письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой пояснила, чому напис "Слава Україні" на формі українських футболістів під час Євро-2020 став причиною гучного скандалу.

За її словами, свого часу Степан Бандера говорив, що прийде час, коли один скаже "Слава Україні!", а йому відгукнуться тисячі.

"Він передбачав, що будуть часи, коли наша нація стане сильною. Ось ми і стаємо зараз такою нацією. Але сильна українська нація не потрібна нікому в світі, і українці це повинні зрозуміти. Світу потрібні наші родючі землі та наша працьовитість. Ми потрібні як робоча сила, а не як партнери, які сидять поруч за столом і диктують правила", - зазначила письменниця під час чату на Главреді.

Лариса Ніцой вважає, що українцям потрібно "стояти на своєму і звертати увагу на всіх, хто хоче нас зробити слабкішими, аналізувати це, розуміти коріння і робити своє".

"Московити обурилися через ці слова на формі, тому що борці за незалежність України, гаслом яких були слова "Слава Україні!", боролися зокрема і з московитською навалою, з обрусінням, з нав'язуванням нам російської мови і культури", - додала письменниця.

Реклама

За її словами, в Кремлі завжди будуть проти гасла "Слава Україні", тому що знають, хто його вимовляв.

"Ми теж повинні знати, хто говорив це гасло. А виголошував його той, хто хотів сильної незалежної України. І у нас така буде", - резюмувала Ніцой.

Скандал з формою українських футболістів на Євро-2020

  • У червні 2021 українська збірна представила нову форму, де зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні! Героям Слава".
  • Російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів.
  • УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоби перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
  • Втім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати напис "Героям слава".

Слава Україні! - Героям слава!

Спочатку привітання з відповіддю використовувалося українськими націоналістами. Тепер же в масовій свідомості міцно асоціюється з Революцією Гідності та Помаранчевою революцією.

З 2018 року є офіційним привітанням в українській армії та поліції.

Перша частина привітання "Слава Україні" активно використовувалася за часів Української Народної Республіки. Варіант "Слава Україні!" з відповіддю "Героям слава!" був прийнятий в якості організаційного пароля-привітання серед членів ОУН і УПА на початку Другої світової війни.

Продовження фрази, яка звучить як: "Слава нації! Смерть ворогам!" та "Україна понад усе!" використовувала українська націоналістична самооборона (УНСО) - силовий підрозділ партії УНА.

Раніше радянська, а тепер і російська пропаганда зображує борців за незалежність України і все, що пов'язано з ОУН або УПА, як пособництво нацизму.

viber
Степан Бандера Лариса Ніцой новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Сильна українська нація нікому не потрібна": Ніцой назвала причини скандалу з гаслом "Слава Україні"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: обман, подарунок або матеріальні труднощіФінансовий гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: обман, подарунок або матеріальні труднощі Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня: прикмети і заборониЩо не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня: прикмети і заборони Гороскоп на вересень 2021: що можна і не можна робити цього місяцяГороскоп на вересень 2021: що можна і не можна робити цього місяця Залишила помирати: бабусі закатованої дитини в Черкасах оголосили підозруЗалишила помирати: бабусі закатованої дитини в Черкасах оголосили підозру Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків Зодіаку: сюрпризи, новий бізнес або непорозуміння партнераГороскоп на 31 серпня для всіх знаків Зодіаку: сюрпризи, новий бізнес або непорозуміння партнера

Останні новини

15:05

Коронавірусне цунамі в Україні: лікар спрогнозував погіршення ситуації з COVID-19

15:02

Ковідоармагеддон: в Івано-Франківську реанімації забити хворими на COVID-19, а дороги - швидкими

14:55

Візит до США: у Путіна закликали Байдена вплинути на Зеленського і назвали причину Відео

14:50

Як жирна їжа впливає на організм: названо небезпечні ефекти Відео

14:35

У Запоріжжі металурги зробили подарунки школярам до Дня знань

Реклама
14:32

Українців готують до нового цінового удару: які продукти подорожчають Відео

14:25

"Готові обговорити будь-які хвилюючі Україну питання": Єврокомісія проконсультує Київ щодо СП-2 Відео

14:18

Вийшов трейлер фільму Де гроші з Дзідзьо і Юрієм Горбуновим Відео

14:00

Шок і провал: що обіцяє Леву гороскоп на вересень-2021

13:59

Вчені з'ясували головну причину смерті від кронавірусу Відео

13:58

Теплі листівки з останнім днем літа 2021: як красиво попрощатися з літом

13:39

В Україні проведуть конкурс робітничих професій WorldSkills: старт у жовтні

13:38

У Києві спіймали педофіла, який ґвалтував пасинка і знімав дитяче порно

13:35

Де ливане з неба, а де висушить: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

13:15

Бабусю закатованого хлопчика з Черкас заарештували в залі суду Відео

13:13

Що роблять лікарі, щоб боротися із запаленням: 10 способів Відео

13:05

Лавров гучно заявив, що питання окупованого Росією Криму нібито "закрите"

13:00

Гороскоп для Терезів на вересень-2021: робота над помилками і обнулення

12:59

"Слава поїхав до Польщі на заробітки": у Дніпрі вандалі осквернили патріотичний мурал

12:51

Лякаючі цифри: з початку року в Україні зникло 9000 дітей Відео

Реклама
12:48

Помер новонароджений племінник Шерон Стоун

12:24

Ціни на електроенергію злетіли на 50%: українців готують до нового подорожчання Відео

12:04

Як зрозуміти, що організму не вистачає вітамінів: п'ять ознак на нігтях Відео

12:03

Юля Зайка відверто розповіла про особисте життя після Холостяка 2021 Відео

12:00

Модні жіночі стрижки 2021-2022 на тонке волосся, які легко додають колосальний об'єм Фото

11:54

Михайло Поплавський: "У кожному – я бачу велике майбутнє України!" актуально

11:50

"П'ятами в телевізор": у Мережі показали, яку "комору"-квартиру в Києві продають за 33 тисяч

11:48

У Північній Осетії лавина накрила трьох українських альпіністів

11:37

Disney офіційно продовжив Круїз по джунглях на другий фільм

11:21

У моду на осінь-зиму 2021 2022 входять химерні волохаті чоботи та сабо з хутром Відео

11:20

Поповнить ряди лузерів: про що попереджає Скорпіона гороскоп на вересень-2021

11:17

"Такий Крим не люблю": росіянка розповіла, як її надурили на відпочинку Відео

11:14

Сморід, антисанітарія, сміття: одеситка перетворила квартиру на звалище і жила там з 9-річним сином і собакою Фото

11:09

"Не прохання, а пропозиції": Арестович розповів, про що Зеленський планує говорити з Байденом Відео

11:01

Надя Дорофєєва звабливо засвітила апетитні сідниці

11:00

Головний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 року

10:40

"З росіянами сидіти не будемо": в РФ істерять після відмови Цвєтова від спільного фото на Паралімпіаді Відео

10:31

Накриє посуха, вдарять ранні заморозки: українцям розповіли, якою буде погода восени Відео

10:25

"Лікарі ридали, побачивши його": депутат розповів, як дитина в Черкасах п'ять днів лежала без допомоги

10:21

The Hardkiss презентували кліп на пісню 7 вітрів з нового альбому Відео

Реклама
10:10

"Диявол - у деталях": Зеленський прибув до США і розкрив, чого чекає від візиту Відео

10:04

США повинні надати Україні військову допомогу на рівні Афганістану: в ОП назвали причину Відео

10:00

Компанію року за версією Всеукраїнського галузево-аналітичного центру визнано мережу ломбардів "БЛАГО" новости компании

09:07

Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків Зодіаку: сюрпризи, новий бізнес або непорозуміння партнера Відео

09:00

У передостанній день літа Київ накрила сильна гроза: блискавки спровокували низку вибухів і пожеж Відео

08:50

ЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на Донбасі Відео

08:28

Коронавірус в Україні 31 серпня: за добу 1356 осіб отримали позитивний тест на COVID-19

07:59

Зими не буде: синоптик спантеличив несподіваним прогнозом і назвав терміни Відео

07:45

Мовчазне суперництво: навіщо Туреччина заявила про права на Крим Погляд

07:31

Кабул залишив останній американський військовий літак: 20-річну присутність США в Афганістані завершено Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти