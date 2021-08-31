"Сильна українська нація нікому не потрібна": Ніцой назвала причини скандалу з гаслом "Слава Україні"

Ще Бандера передбачав, що будуть часи, коли українська нація стане сильною, нагадала Лариса Ніцой / УНІАН

Письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой пояснила, чому напис "Слава Україні" на формі українських футболістів під час Євро-2020 став причиною гучного скандалу.

За її словами, свого часу Степан Бандера говорив, що прийде час, коли один скаже "Слава Україні!", а йому відгукнуться тисячі.

"Він передбачав, що будуть часи, коли наша нація стане сильною. Ось ми і стаємо зараз такою нацією. Але сильна українська нація не потрібна нікому в світі, і українці це повинні зрозуміти. Світу потрібні наші родючі землі та наша працьовитість. Ми потрібні як робоча сила, а не як партнери, які сидять поруч за столом і диктують правила", - зазначила письменниця під час чату на Главреді.

Лариса Ніцой вважає, що українцям потрібно "стояти на своєму і звертати увагу на всіх, хто хоче нас зробити слабкішими, аналізувати це, розуміти коріння і робити своє".

"Московити обурилися через ці слова на формі, тому що борці за незалежність України, гаслом яких були слова "Слава Україні!", боролися зокрема і з московитською навалою, з обрусінням, з нав'язуванням нам російської мови і культури", - додала письменниця.

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За її словами, в Кремлі завжди будуть проти гасла "Слава Україні", тому що знають, хто його вимовляв.

"Ми теж повинні знати, хто говорив це гасло. А виголошував його той, хто хотів сильної незалежної України. І у нас така буде", - резюмувала Ніцой.

Скандал з формою українських футболістів на Євро-2020

У червні 2021 українська збірна представила нову форму, де зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні! Героям Слава".

Російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів.

УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоби перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Втім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати напис "Героям слава".