Сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники показали, як вирує негода на горі Піп Іван у Карпатах

У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг / скріншот

І хоча на календарі ще вересень, вже кілька днів поспіль у Карпатах панує справжня зима. І погода продовжує погіршуватися. На горі Піп Іван Чорногірський вранці 24 вересня встановилася негода: сильні пориви вітру зі сніжною крупою та обмеженою видимістю.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста опублікували у Мережу відео, яке показує ситуацію на горі. Водночас в Державній службі з надзвичайних ситуацій застерегли людей від походів у гори до покращення погодних умов.

Рятувальники закликають туристів, які все ж вирішили іти в гори, одягатися тепліше, брати з собою термос з гарячим чаєм та обов’язково попереджати надзвичайників про свої наміри у горах.

Мандрівки потрібно реєструвати у ДСНС, щоб у разі біди отримати оперативну допомогу.

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