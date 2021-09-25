Симптоми коронавірусу змінилися: лікар розповів, на що скаржаться хворі на COVID-19 українці

Лікар розповів про найпоширеніші симптоми коронавірусу / Reuters

Українці, які потрапляють до лікарень з коронавірусом, в більшості скаржаться на розлади шлунково-кишкового тракту. При цьому аносмія - втрата смаку і нюху - зустрічається набагато рідше.

Про такі симптоми COVID-19 у своїх пацієнтів розповів Укрінформу директор Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

"Переважають розлади шлунково-кишкового тракту, простудні симптоми, плюс до всього цього – підвищена температура. Проводимо ПЛР-тестування і підтверджується COVID-19. Рідко спостерігаємо втрату нюху і смаку у цих пацієнтів, як було раніше", – розповів лікар.

За словами медика, останнім часом щодня в Івано-Франківську обласну інфекціонку потрапляють п'ять-шість осіб з проявами коронавірусної хвороби. Для пацієнтів з COVID-19 в медустанові передбачено 170 ліжко-місць, на сьогодні 110 з них вже зайнято.

"Реанімація повністю (зайнята, – ред.). Серед пацієнтів в більшості люди старшого віку. Всі вони - невакциновані", - уточнив Стовбан.

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Станом на ранок суботи, 25 вересня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 267 жителів країни. Зокрема, захворіли 715 дітей та 157 медпрацівників. Було госпіталізовано 2 035 осіб; летальних випадків - 133; одужали 2 821 особа.