Системи ПРО і корвети: у ФРН вирішують, як озброїти Україну

У Бундестазі не виключили поставки Україні оборонних бойових систем.
Україна звернулася за допомогою до Німеччини з проханням надати їй озброєння "для захисту Чорноморського узбережжя".
Київ просить надати йому вживані корвети, системи ПРО, засоби з розмінування, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на свої джерела.
Відзначається, що поки всі спроби Києва марні: проти надання озброєнь Україні виступає глава МЗС ФРН Хайко Маас. У той же час міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що займає відкриту позицію в питанні поставок зброї колишній радянській республіці.
У свою чергу глава зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген заявив газеті, що"було б неправильно виключати поставки оборонних бойових систем".
Разом з тим його колега Родеріх Кізеветтер зазначив, що скептично ставиться до подібної ідеї. Він закликав ввести санкції проти "оточення [президента РФ Володимира] Путіна" і російських бізнесменів у разі ескалації кризи.
Поставки в регіон конфлікту зброї "завжди потрібно оцінювати критично", підкреслив зі свого боку член Комітету з оборони, депутат від фракції "зелених" Тобіас Лінднер.
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Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив про прагнення Росії знищити Україну і ймовірність повернення Україні ядерного статусу.
Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.