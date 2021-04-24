Системи ПРО і корвети: у ФРН вирішують, як озброїти Україну

У Німеччині не виключили постачання озброєння Україні / pixabay

Україна звернулася за допомогою до Німеччини з проханням надати їй озброєння "для захисту Чорноморського узбережжя".

Київ просить надати йому вживані корвети, системи ПРО, засоби з розмінування, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на свої джерела.

Відзначається, що поки всі спроби Києва марні: проти надання озброєнь Україні виступає глава МЗС ФРН Хайко Маас. У той же час міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що займає відкриту позицію в питанні поставок зброї колишній радянській республіці.

У свою чергу глава зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген заявив газеті, що"було б неправильно виключати поставки оборонних бойових систем".

Разом з тим його колега Родеріх Кізеветтер зазначив, що скептично ставиться до подібної ідеї. Він закликав ввести санкції проти "оточення [президента РФ Володимира] Путіна" і російських бізнесменів у разі ескалації кризи.

Поставки в регіон конфлікту зброї "завжди потрібно оцінювати критично", підкреслив зі свого боку член Комітету з оборони, депутат від фракції "зелених" Тобіас Лінднер.

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Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив про прагнення Росії знищити Україну і ймовірність повернення Україні ядерного статусу.

Загострення на кордоні України і РФ: