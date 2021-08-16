Ситуація критична: український літак не може вилетіти з Кабулу - МЗС

Український літак не може вилетіти з Кабула

В аеропорту столиці Афганістану Кабула знаходиться другий український літак, але він не може звідти вилетіти, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба під час свого інтерв'ю журналістам 16 серпня.

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, і який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий український літак туди прибути - це поки що питання без відповіді", - сказав він.

Кулеба також назвав ситуацію в аеропорту Кабулу критичною.

"Зараз ситуація в аеропорту Кабулу - критична, і поки що літак вилетіти не може. Якщо в Кабулі ти зараз відкриєш двері літака - у тебе за дві секунди буде повний салон, і люди лежатимуть, і це буде незрозуміло хто", - додав голова МЗС.

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Разом з тим, він зазначив, що Україна готова брати на вільні місця громадян інших держав, у тому числі й Афганістану, як це відбувалося із першим рейсом.

За словами Кулеби, зараз деякі ЗМІ поширюють інформацію, що МЗС комусь не пропонує евакуацію із Афганістану. Він назвав цю інформацію "абсолютною маніпуляцією" і закликав українців звертатися до посольств України в Таджикистані, Пакистані та заявляти про своє місцезнаходження.

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Нагадаємо, раніше, 15 серпня члени радикального ісламістського руху Талібан остаточно захопили столицю Афганістану-Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський Керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або залишити країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - заявив він.

Далі, представник Талібану Мухаммед заявив про" завершення багаторічної війни " в Афганістані.

За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії і спецслужб.