"Ситуація ненормальна": Путін висловився про Зеленського і відносини з Україною

Володимир Путін оцінив відносини між Україною і РФ / Reuters

Президент Росії Володимир Путін прокоментував відносини між Україною і РФ, а також оцінив дії президента Володимира Зеленського.

Як підкреслив він у ходу Східного економічного форуму у Владивостоці, нинішні відносини з Україною "ненормальними і неприродними".

У той же час господар Кремля висловив надію на те, що відносини між двома країнами нормалізуються.

"Та ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, є абсолютно ненормальною і неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано і чим раніше, тим краще, ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною", - заявив він.

Путін також вважає, що Зеленський міг би взяти участь у Східному економічному форумі в Росії, якщо його переоберуть, і він "вибудує курс на нормалізацію відносин".

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Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про те, що Київ і Москва вже ведуть переговори про організацію зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Путін звинуватив Зеленського у тому, що він нібито здав Україну під зовнішнє управління заходу. За словами політика, через це немає сенсу вести переговори з українським президентом. Однак Путін не відмовляється від зустрічі з Зеленським.

Зеленський готовий до переговорів з Путіним, однак зустріч відбудеться тільки в тому випадку, якщо Москва буде налаштована на врегулювання конфлікту двох держав.