Скандал через відмову взяти на роботу україномовну дівчину: Columb Trade звільнила HR-менеджера

У компанії Columb Trade пообіцяли "провести роботу над помилками", а сам інцидент списали на "людський фактор".
Компанія Columb Trade, яка нещодавно потрапила у мовний скандал, повідомила про звільнення HR-менеджера, яка відмовила в роботі Вікторії Юхимець через те, що дівчина розмовляє українською мовою.
Співробітниця Columb Trade заявила претендентці на посаду, що спілкування в компанії відбувається російською мовою, мовляв, це "корпоративна культура", тож україномовній співробітниці буде "некофмортно".
"Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження й коментарі, неприйнятні не лише для компанії, але і такі, що порушують українські закони. Сьогодні Панасюк Дар'я Павлівна була звільнена", - йдеться в повідомленні Columb Trade у Facebook.
У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли "провести роботу над помилками".
"Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО і ООС, поділяємо їхні цінності й дотримуємося українських законів", - додали в Columb Trade.
Як повідомляв Главред, компанія Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як був оприлюднений запис розмови Вікторії Юхимець з представницею компанії, а також після звернення Відсічі до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.
Нагадаємо, раніше співробітниця IT-компанії з Києва Анастасія Польських, яка веде свій блог у соцмережах, зганьбилася заявою про українську мову. Вона розкритикувала нові норми закону про мову, назвавши українську мову "мерзенною".
Після того як її розкритикували в Мережі, вона видалила допис, заявивши, що не хоче "принижуватися перед хворими людьми", а також подякувала за "піар".
Пізніше стало відомо, що дівчину звільнили.