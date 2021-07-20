Скандал через відмову взяти на роботу україномовну дівчину: Columb Trade звільнила HR-менеджера

Менеджер з персоналу раніше вибачилася перед Вікторією Юхимець за свої слова / скріншот відео facebook.com/viktoria.yukhymets

Компанія Columb Trade, яка нещодавно потрапила у мовний скандал, повідомила про звільнення HR-менеджера, яка відмовила в роботі Вікторії Юхимець через те, що дівчина розмовляє українською мовою.

Співробітниця Columb Trade заявила претендентці на посаду, що спілкування в компанії відбувається російською мовою, мовляв, це "корпоративна культура", тож україномовній співробітниці буде "некофмортно".

"Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження й коментарі, неприйнятні не лише для компанії, але і такі, що порушують українські закони. Сьогодні Панасюк Дар'я Павлівна була звільнена", - йдеться в повідомленні Columb Trade у Facebook.

У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли "провести роботу над помилками".

"Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО і ООС, поділяємо їхні цінності й дотримуємося українських законів", - додали в Columb Trade.

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Як повідомляв Главред, компанія Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як був оприлюднений запис розмови Вікторії Юхимець з представницею компанії, а також після звернення Відсічі до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Нагадаємо, раніше співробітниця IT-компанії з Києва Анастасія Польських, яка веде свій блог у соцмережах, зганьбилася заявою про українську мову. Вона розкритикувала нові норми закону про мову, назвавши українську мову "мерзенною".

Після того як її розкритикували в Мережі, вона видалила допис, заявивши, що не хоче "принижуватися перед хворими людьми", а також подякувала за "піар".

Пізніше стало відомо, що дівчину звільнили.