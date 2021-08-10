Скандал на Буковині: водій автобуса вигнав з салону бійця ООС зі словами "я його туди не посилав"

Водій автобуса накинувся на бійця ООС / Фейсбук К. Василаш

Водій автобуса в Чернівецької області відмовився везти безкоштовно бійця ООС і влаштував розбірки.

Інцидент стався в автобусі маршруту Горбівці - Глибока, а скандал почався після того, як боєць ООС розповів про інвалідність і попросив права на безкоштовний проїзд, розповіла в Facebook Корнелія Василаш.

"Я звернула увагу на цю тяганину і запитала, чи має чоловік якесь відношення до АТО і почула, що хлопець, який вийшов з автобуса, є учасником АТО, а водій відмовив йому в проїзді",- написала вона.

Зазначимо, що за бійця ЗСУ заступилися пасажири і попросила водія відкрити двері і впустити хлопця, а також висловили готовність заплатити за його проїзд.

"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує 18 гривень ... Я почала говорити, що ті, хто воював, мають безплатний проїзд, на що водій відповів, що його (бійця — Ред. ) туди не посилав, почалася перепалка", — написала очевидець.

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/ Фейсбук К. Василаш

Крім того, водій автобуса почав виганяти і саму Корнелію Василаш, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі". Крім того, він навіть скасував інший рейс в село в той же день, і заявив, що не буде їхати і на наступний — все тому, що пасажири заступилися за бійця.

/ Фейсбук К. Василаш

Нагадаємо, кричущий випадок стався в Києві - водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми, при цьому одна дитина була в колясці.

Свій вчинок 60-річний водій пояснив тим, що побоявся за життя маленької дитини.

Крім того, він зазначив, що з жінкою було ще четверо малолітніх дітей від семи до 12 років.