"Скандал" на Генасамблеї ООН: Росія хотіла зірвати обговорення Криму і Донбасу

Сергій Нікіфоров / Офіс президента

Російська делегація в ООН намагалася зірвати обговорення ситуації в окупованому Криму та на Донбасі під час сесії.

Про це на брифінгу розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає Суспільне.

За словами Никифорова, під час важливого голосування за порядок денний 76-ї Генасамблеї Росія намагалася прибрати пункт, який стосувався ситуації на сході України і в Криму, але їй не вдалося - 71 країна голосувала проти.

Серед країн, які виступили проти, були в тому числі Мальдіви. Міністр закордонних справ цієї країни Абдулла Шахід є президентом 76-ї сесії Генасамблеї ООН, і президент Володимир Зеленський має намір з ним зустрітися.

"Думаю, президент подякує йому за підтримку, будуть говорити про те, яким чином на цій сесії ООН зможуть підтримати Кримську платформу, оскільки Кримська платформа і її підсумкова Декларація засновані на міжнародному праві і на багатьох попередніх резолюціях Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, по територіальній цілісності України, по порушеннях Росією міжнародного права", - розповів прессекретар Зеленського.

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Візит Зеленського до США

Як відомо, президент Володимир Зеленський 21 вересня взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій, зокрема з генсеками ООН і НАТО.

Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

14 вересня Генасамблея ООН відкрила свою 76-у сесію. Загальні дебати ГА ООН будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

Колишній посол України в США Валерій Чалий припустив, що президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.