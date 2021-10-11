Скандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на Скороход

Похорон Антона Полякова / APnews

У Чернігові в будівлі обласної філармонії на похоронах народного депутата Антона Полякова стався конфлікт.

Дружина померлого нардепа Галина різко відреагувала на появу на похоронах іншого нардепа Анни Скороход, яку ЗМІ назвали співмешканкою Полякова, пише Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Поки журналісти спілкувалися з депутатами на вулиці, попрощатися з Поляковим прийшла його співмешканка нардеп Ганна Скороход. Коли її побачила вдова Полякова, то запитала, як вона посміла прийти. Після цього вдова вийшла на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Вдова Антона Полякова Галина / APnews

Журналісти додали, що квіти, які поклала на труну Скороход, прибрала мама Полякова.

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Що відомо про особисте життя Полякова і Скороход

Відзначимо, що влітку у Львові журналісти засікли разом відпочиваючих Полякова і Скороход. Вони перебували за столиком в кафе і близько спілкувалися.

Антон Поляков і Анна Скороход / Tabloid

Додамо, що Скороход заміжня за Олексієм Алякіним, у них є маленький син. Парламентарій Антон Поляков перебував у шлюбі. Зі своєю дружиною Галиною він виховував двох дочок.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

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Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".