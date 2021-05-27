Скандал під Києвом: 9-річній дівчинці видалили 12 зубів без згоди мами

На Київщині стоматологи за одну операцію видалили дитині 12 зубів / Фото pixabay.com

В Ірпені Київської області стоматологи без згоди матері видалили 9-річній дівчинці 12 молочних зубів. Обійшлася ця процедура в 13 тисяч гривень. Тепер є ризик, що у дитини будуть проблеми з ростом корінних зубів.

Батьки дівчинки звернулися в приватну стоматологічну клініку. Там обіцяли видалити один зуб безболісно і під загальним наркозом. Після огляду лікарка запропонувала додатково видалити ще два зуба поруч із хворим. Мама поставила підпис на договорі, але не одразу звернула увагу, що графа про кількість зубів була пропущена, передає ТСН.

Коли перед операцією дитину ввели в наркоз, мамі Ніки запропонували видалити абсолютно всі молочні зуби дитини. Дозволу вона не дала і вийшла, щоби зателефонувати іншому лікарю. Коли вона повернулася, то попросила зупинити операцію, але було вже запізно.

Співвласники клініки кажуть, що мати дитини знала про видалення 12-ти зубів. За їхніми словами, зуби були з карієсом і з часом все одно б заважали росту постійних.

читайте такожУ Києві стоматолог намагався вбити бабусю та грабував своїх пацієнтівСтоматолог з іншої клініки каже, що без видалених молочних зубів у дівчинки можуть не вирости постійні.

"Зубки не знають куди лізти. Вони лізуть туди, де відчувають тиск. І якщо там тиску вже немає — вони будуть лізти куди завгодно", — розповів лікар.

Інші фахівці радять тимчасово встановити дитині протези.

Сім'я найняла адвоката і готує лист-претензію в стоматологічну клініку, а також скаргу в Міністерство охорони здоров'я для того, щоби ініціювати клініко-експертну комісію, яка визначатиме характер порушень і допущених помилок. Якщо клініка не визнає провину, подаватимуть заяву до суду.

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