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Скандал з дисертацією Киви: у МАУП висунули гучне звинувачення

7 травня 2021, 17:55

Відредаговані варіанти збірок з матеріалами Іллі Киви видалили з сайту МАУП.

Скандал з Ківою отримав продовження
Ілля Кива / УНІАН

У Міжрегіональній Академії Управління персоналом (МАУП) почали службове розслідування у зв'язку з втручанням в роботу офіційного сайту і розміщення на ньому інформації, що стосується наукових робіт народного депутата від Опозиційної платфрми - За життя Іллі Киви.

При цьому в МАУП спростували інформацію про те, що додали в збірники науково-практичних конференцій за 2018-2019 роки матеріали виступів Киви, яких там раніше не було, повідомляє Нromadske.

У МАУП пояснили, що вже проводять службове розслідування і виявили, що сторонні розмістили в одній з рубрик на офіційному сайті Академії "сфальсифіковані варіанти збірок", зокрема, туди додали публікації, яких до цього не було. Відредаговані варіанти збірок видалили з сайту МАУП, зараз вони недоступні.

В Академії уточнили, що з 2018 і 2019 років не вносили жодних змін до збірників — це унеможливлює будь-які фальсифікації з їх текстами. Вони опубліковані на сайті бібліотеки імені Ярослава Мудрого (доступні за першим та другим посиланнями). Як зазначає видання, в обох збірках немає згадок про виступи Киви.

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Раніше журналісти Bihus.Info розповіли, що МАУП нібито опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Іллі Киви, яких раніше не було.

Скандал з дисертацією Киви:

  • 26 квітня народний депутат від опозиційної платформи-за життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
  • Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
  • У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.
  • Журналісти Bihus.Info вивчили дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
  • Народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування.
Ілля Кива новини України ОПЗЖ
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