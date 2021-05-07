Скандал з дисертацією Киви: у МАУП висунули гучне звинувачення

Ілля Кива / УНІАН

У Міжрегіональній Академії Управління персоналом (МАУП) почали службове розслідування у зв'язку з втручанням в роботу офіційного сайту і розміщення на ньому інформації, що стосується наукових робіт народного депутата від Опозиційної платфрми - За життя Іллі Киви.

При цьому в МАУП спростували інформацію про те, що додали в збірники науково-практичних конференцій за 2018-2019 роки матеріали виступів Киви, яких там раніше не було, повідомляє Нromadske.

У МАУП пояснили, що вже проводять службове розслідування і виявили, що сторонні розмістили в одній з рубрик на офіційному сайті Академії "сфальсифіковані варіанти збірок", зокрема, туди додали публікації, яких до цього не було. Відредаговані варіанти збірок видалили з сайту МАУП, зараз вони недоступні.

В Академії уточнили, що з 2018 і 2019 років не вносили жодних змін до збірників — це унеможливлює будь-які фальсифікації з їх текстами. Вони опубліковані на сайті бібліотеки імені Ярослава Мудрого (доступні за першим та другим посиланнями). Як зазначає видання, в обох збірках немає згадок про виступи Киви.

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Раніше журналісти Bihus.Info розповіли, що МАУП нібито опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Іллі Киви, яких раніше не було.

Скандал з дисертацією Киви: