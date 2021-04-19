УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скандал з вечіркою Тищенка в локдаун: у Слузі народу заговорили про санкції

19 квітня 2021, 11:29

Олександр Корнієнко нагадав про численні скандали за участю "слуг народу".

Тищенко влип у новий скандал
Микола Тищенко / УНІАН

Скандал зі святкуванням дня народження дружини нардепа від Слуги народу Миколи Тищенка у розпал жорсткого карантину прокоментував глава партії Олександр Корнієнко.

Як підкреслив він у коментарі виданню Strana.ua, в партії чекають коментар з приводу скандалу від самого Тищенка.

"Далі будемо вже це обговорювати. Потрібно зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні...", - пояснив лідер Слуги народу.

За його словами, якщо з'ясується, що ресторан в готелі Fairmont працював під час карантину, тоді санкції повинні бути не тільки до Тищенка, а й до самого ресторану.

"Ми поки вивчаємо інформацію. Ми неодноразово були учасниками і свідками медіа скандалів, не тільки з Миколою, а й з іншими депутатами. Ми вже навчилися робити паузу, щоб правильно розглянути ситуацію. У нас зараз немає засідань фракції через локдаун, але є активноработающий чат фракції, до якого ви маєте повний доступ. Думаю, ви будете розуміти, що там відбувається. Небайдужі читачі відразу повідомлять", - додав Корнієнко.

false

Скандал з вечіркою Тищенка: що кажуть у поліції

За фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Києві, після того, як в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі в Подільському районі вечірку, правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин.

"Зараз поліцейські спілкуються з керівництвом установи, оглядають приміщення і проводять першочергові слідчі дії. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Перевірка триває", - додали в поліції Києва.

false

читайте також"Не встигло, бл*дь? На роботу треба ходити": Арахамія в Раді наїхав на Тищенка

Новий скандал з Миколою Тищенком:

  • Раніше журналісти дізналися про те, що народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко проігнорував локдаун в Києві і організував вечірку у готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
  • Судячи з відео, і інтер'єру приміщень, вечірка проходила в ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.
  • У той же час один з помічників Тищенко сказав, що захід пройшов у них вдома.

новини Києва Микола Тищенко Слуга народу Олександр Корнієнко Карантин у Києві
Зараз ви переглядаєте новину «Скандал з вечіркою Тищенка в локдаун: у Слузі народу заговорили про санкції». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Масло або маргарин: дивовижна правда від лікарівМасло або маргарин: дивовижна правда від лікарів Скандали в ПАРЄ: Меркель сказала, чи вбивця Путін, а Гончаренку загрожують санкціїСкандали в ПАРЄ: Меркель сказала, чи вбивця Путін, а Гончаренку загрожують санкції Путін відповів Зеленському і покликав до МосквиПутін відповів Зеленському і покликав до Москви Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: робочий успіх та просуванняГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: робочий успіх та просування Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо ДонбасуЛукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу

Останні новини

11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
Реклама
10:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти