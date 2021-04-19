Скандал з вечіркою Тищенка в локдаун: у Слузі народу заговорили про санкції

Микола Тищенко / УНІАН

Скандал зі святкуванням дня народження дружини нардепа від Слуги народу Миколи Тищенка у розпал жорсткого карантину прокоментував глава партії Олександр Корнієнко.

Як підкреслив він у коментарі виданню Strana.ua, в партії чекають коментар з приводу скандалу від самого Тищенка.

"Далі будемо вже це обговорювати. Потрібно зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні...", - пояснив лідер Слуги народу.

За його словами, якщо з'ясується, що ресторан в готелі Fairmont працював під час карантину, тоді санкції повинні бути не тільки до Тищенка, а й до самого ресторану.

"Ми поки вивчаємо інформацію. Ми неодноразово були учасниками і свідками медіа скандалів, не тільки з Миколою, а й з іншими депутатами. Ми вже навчилися робити паузу, щоб правильно розглянути ситуацію. У нас зараз немає засідань фракції через локдаун, але є активноработающий чат фракції, до якого ви маєте повний доступ. Думаю, ви будете розуміти, що там відбувається. Небайдужі читачі відразу повідомлять", - додав Корнієнко.

Скандал з вечіркою Тищенка: що кажуть у поліції

За фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Києві, після того, як в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі в Подільському районі вечірку, правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин.

"Зараз поліцейські спілкуються з керівництвом установи, оглядають приміщення і проводять першочергові слідчі дії. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Перевірка триває", - додали в поліції Києва.

Новий скандал з Миколою Тищенком: