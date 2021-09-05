Скандал у Києві: персонал кафе не пустив дитину в туалет, власниця зганьбилася з виправданням

Дитину не пустили в туалет у київському кафе / pixabay.com

В Києві розгорівся скандал після того, як персонал кафе July_Coffee відмовився пустити трирічну дочку відвідувачки в туалет.

Конфлікт стався на вулиці Вишгородській, повідомляється в Telegram-каналі Чорний список. Співробітники кафе аргументували свої дії тим, що санвузол нібито призначений тільки для персоналу.

Обурена відвідувачка Інна пише, що вона поскаржилася на обслуговування власниці кав'ярні в месенджері.

У свою чергу господиня кав'ярні пообіцяла розповісти про причини конфлікту. Однак свого слова вона так і не дотримала, оскільки відвідувачка виклала історію в Мережу. Після цього господиня кафе звинуватила її в тому, що вона не захотіла дізнатися причину події.

Крім того, відвідувачка також заявила, що в кафе порушують закон, тому що кожен заклад громадського харчування має забезпечувати своїм клієнтам такі базові потреби, як вбиральня.

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"Я написала керівництву. Переді мною не вибачилися", - пише Інна.

"У кожного консьєржа, в кожному під'їзді - є вбиральня, якою завжди можна скористатися. Якщо вам доставляє такі муки ходити в нашу студію. Є повно альтернативи навколо", - відповіла їй власниця закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві п'яному відвідувачу не сподобалося обслуговування в кафе і тому він вирішив влаштувати в ньому пожежу.

Рятувальники ліквідували пожежу, а поліцейські неподалік від місця події виявили чоловіка, який і скоїв правопорушення.