Скандал у Києві: поліцейські втихомирювали блогерів, які влаштували погром у квартирі

На місце події довелося викликати наряд поліції.
В Києві компанія блогерів розгромила орендовану квартиру, а також влаштувала скандал з поліцією.
Після того як компанія молодих людей влаштувала дебош в орендованій квартирі, на місце події прибув наряд поліції. Відео з сторіз блогерші в Instagram опублікував Київ Оперативний.
Скандальна блогерка в стані сп'яніння грубо спілкувалася з поліцією. Крім того, вона поїхала з поліцейськими, які забрали її хлопця для розгляду.
Додамо, що на відео присутня ненормативна лексика:
Нагадаємо, раніше блогерка розгромила квартиру в житловому комплексі Комфорт Таун. Дівчина влаштувала в орендованій квартирі справжній бардак - вона сипала борошно на ліжко і кидала яйця в стелю і дзеркала. За її словами, вона мстила орендодавцю-шахраю.
Скандали з блогерами - про що повідомлялося раніше:
- 15-річна блогерка Єлизавета Леоненко обматюрила українську мову і тих людей, які на ньому говорять. Через кілька днів Леоненко визнала, що зробила помилку, і вибачилася за свої слова.
- Блогерка Таїсія Ігорівна Онацька, яка записує свої відео під ніком di.rubens, потрапила в чорний список сайту "Миротворець" після того, як з'явилося відео, на якому вона вибирала між Україною і Росією. Дівчина вибрала Росію, чим викликала грандіозний скандал.
Автор: Олексій Тичина