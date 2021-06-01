Скандал у Києві: поліцейські втихомирювали блогерів, які влаштували погром у квартирі

У Києві поліцією втихомирювали скандальних блогерів / УНІАН

В Києві компанія блогерів розгромила орендовану квартиру, а також влаштувала скандал з поліцією.

Після того як компанія молодих людей влаштувала дебош в орендованій квартирі, на місце події прибув наряд поліції. Відео з сторіз блогерші в Instagram опублікував Київ Оперативний.

Скандальна блогерка в стані сп'яніння грубо спілкувалася з поліцією. Крім того, вона поїхала з поліцейськими, які забрали її хлопця для розгляду.

Додамо, що на відео присутня ненормативна лексика:

Нагадаємо, раніше блогерка розгромила квартиру в житловому комплексі Комфорт Таун. Дівчина влаштувала в орендованій квартирі справжній бардак - вона сипала борошно на ліжко і кидала яйця в стелю і дзеркала. За її словами, вона мстила орендодавцю-шахраю.

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