Скандал в НАУ: у виші заборонили з'являтися в шортах і мініспідницях

У НАУ заборонили з'являтися в шортах і мініспідницях / скріншот

В Національному авіаційному університеті спалахнув скандал після того, як керівництво вузу запровадилоо дрес-код для студентів і викладачів.

Під забороною опинився яскравий макіяж, короткі топи, шорти і неформальна атрибутика. Фото документа за підписом ректора НАУ Максима Луцького опублікували в соцмережах.

Документ містить 11 заборон і рекомендацій, що регламентує вид студентів і викладачів.

Також в ньому є згадується макіяж "у осіб жіночої статі " - він повинен бути "стриманим". Спідниці повинні бути не коротше 10 см від коліна.

Крім цього, до вузу заборонено заходити в сонцезахисних окулярах і головних уборах.

Реклама

"Одяг повинен... висловлювати повагу господаря до самого себе і суспільства", - вважають в НАУ.

Зазначимо, що реагуючи на ситуацію, ректор НАУ Максим Луцький заявив, що "врегулює ситуацію".

"Це досить несподіваний хейт. Пам'ятки про зовнішній вигляд, який абсолютно недоречний. Загалом, це рішення приймалося конференцією трудового колективу, і не поточного року, а з 2018-го. Ми державна установа, ми установа вищої освіти, і мати відповідний зовнішній вигляд тут, я вважаю це нормально і для студентів, і для викладачів. Ці рекомендації жодним чином не мали на меті когось образити, а тим більше спровокувати звинувачення в сексизмі. Це взагалі нонсенс. Недотримання рекомендацій не передбачає санкцій, а є цивілізованим побажанням до учасників навчального процесу. Так чи інакше, ситуацію ми врегулюємо. Обговоримо з органами студентського самоврядування, винесемо на розгляд конференції трудового колективу, за підсумками, ініціюємо зміни в наших внутрішніх документах", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Адміністрації президента змінили дрес-код. В АП дозволили приходити в шортах.