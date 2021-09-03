Скандал в Одесі: вихователька дитсадка побила дитину, яка співала під час "тихої години"

У дитсадку в Одесі стався скандал / УНІАН

В одному з дитячих садків в Одесі розгорівся скандал. Маленький хлопчик розповів про те, що вихователька його вдарила по голові.

Про це дитина повідомила на відео, відповідаючи на уточнюючі питання дорослих. Подробиці скандалу публікує Telegram-канал Одеса як вона є.

Жінка за кадром уточнила у хлопчика, чи ображав його хтось у дитячому садку. У відповідь він підтвердив подію.

Крім того, малюк також показав на свою голову і обличчя, відповідаючи на питання про тілесні покарання.

"Це перший раз, коли мене вдарили", – відреагував малий одесит. І показав на голову і обличчя.

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Разом з тим у соцмережі пишуть, що вихователька вдарила його на тихій годині. Приводом для удару був нібито спів вихованця.

"У приватному дитячому садку "Чомучки" (пр. Шевченка) вихователю не сподобалося, що дитина співає під час тихої години, тому вона вдарила його по щоці і по голові. Сад вихователя прикриває, від розглядів відмовляється, проводити поліграф не дозволяє", - йдеться в повідомленні.

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Додамо, що адміністрація дошкільного закладу педагога прикриває і не дає дозвіл на проведення поліграфічної експертизи, додали автори матеріалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Дніпропетровщині потрапив у скандал дитячий садок "Малюк". Мама дитини, яка тільки прийшла в дошкільний заклад вперше, заявила про цькуванні і вимаганні грошей з боку виховательок.