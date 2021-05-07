Скандал у ЗСУ: курсанти поскаржилися на борщ з тарганами

Розгорівся скандал з харчуванням курсантів ЗСУ / УНІАН

Народний депутат Соломія Бобровська розповсюдила в соцмережах відео, де в обіді курсанта одного з військових навчальних закладів України було знайдено ракоподібну істоту.

Морські таргани переважно живуть там же, де кілька, і саме з нею ракоподібне потрапило в тарілку курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил, написала вона у своєму Facebook.

Зазначимо, що відео було знято в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Згодом ролик потрапив у волонтерську спільноту в соцмережах.

Звернемо увагу, що в Міністерстві оборони відреагували на відео, поширене Бобровської і заявили, що це - фейк.

"Таке створення абсолютно не притаманне фауні України і схоже на ракоподібних, що живуть в північних морях і океанах. Тобто на суші або в приміщеннях кухні та їдальні ХНУПС воно навіть теоретично не вижило б, і в Харкові його можна побачити тільки в екзотичному зоомагазині. Або ще як реквізит аматорського відео", - підкреслили в МО.

У відповідь Бобровська пише: "Пояснюю всім, хто вирішив звинуватити мене в поширенні дезінформації: на відео був справжній ракоподібний морський тарган! Переважно, вони живуть в середовищі з кількою. З нею цей тарган успішно потрапив у першу страву для курсантів. Такі випадки далеко не поодинокі і регулярно отримують публічний розголос".

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Нагадаємо, раніше з Харкові військові прокурори провели перевірку у зв'язку з розслідуванням розкрадань у Харківському Національному інституті Повітряних сил: майбутніх військових льотчиків годували тарганами.