Скандал у Запоріжжі: директор школи звинуватила батьків у крадіжці килима, придбаного за їхні гроші

Скандальний килим / Facebook

В одній зі шкіл Запоріжжя спалахнув скандал через придбаного за батьківські гроші килима. Директор загальноосвітньої школи №96 написала заяву в поліцію за фактом крадіжки, після того, як одна з мам учнів 4-го класу забрала "класний" килим.

Скандал розгорівся так сильно, що на нього відреагували активісти. Зокрема, голова Громадського руху "Хочу вчитися" Катерина Звєрєва написала в Facebook, що факт крадіжки дещо неправильне твердження. Адже килим купили батьки, школа його забрала, але на балансі він не значився, більше того, як виявилося, він просто стояв у шафі всі чотири роки.

"На килимі не було інвентарного номера, а заяви про передачу на баланс з підписами всіх без винятку батьків, котрі брали фінансову участь в покупці, немає. І не було. У нас є інформація про те, що в школі є якась заява від однієї з мам, ще від 2017 року, яка сама його "передала на баланс". Але питання, як і навіщо його прийняли через рік, якщо він не підходить по саннормам, без сертифіката якості, і до 2021 року, так і залишався без належного оприбуткування з проставленням інвентарного номера?",- зазначила Катерина.

При цьому, як стало відомо з груп в Viber, батьки не просто віддали килим, а продали. За нього вони виручили 400 грн, які планують з 1 вересня передати новому складу батьківського комітету.

Але ця тема змусила поглянути і на інші подібні питання. Зокрема, згадали і про ноутбук для вчителя, який оформили в кредит і збирали гроші з батьків на його щомісячну оплату, які потім передавали педагогу. А коли виплатили, то вчитель звільнилася разом з ноутом. "Кредит то оформили на неї. Прикольно, да?",- розповіла Звєрєва.

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Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині потрапив у скандал дитячий садок " Малюк". Мама дитини, яка тільки прийшла в дошкільний заклад вперше, заявила про цькування і вимагання грошей з боку виховательок.

За словами Інни Гребцової, яка з сім'єю переїхала в П'ятихатки рік тому, вона записала свою дочку в садок ще рік тому.

"Нам відразу сказали, що так як ми чужі/приїжджі то платити потрібно буде вдвічі більше, я погодилася. У перший же день я принесла все за списком: папір, антисептики, файли і т.д., все називали. У перший же день я оплатила за харчування 350 грн, всі чеки принесла. Наступного дня я привела дитину, її прийняли, мені в слід завідуюча крикнула:"одягайтеся пристойніше, ми - державна установа". Я була в шортах і майці, за домашніми справами, пранням килимів, упустила час. Я, звичайно, потім виправилася", - поділилася жінка.

Після цього, завідуюча взязалсь за зовнішній вигляд її дочки.