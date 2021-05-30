Скандал навколо PinchukArtCentre: екскурсовод назвав війну на Донбасі "громадянською"

Навколо PinchukArtCentre розгорівся скандал / Фото lonelyplanet.com

У Києві в центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre розгорівся скандал. Як розповіла закарпатська журналістка Галина Сернівка, яка побувала в центрі 29 травня, екскурсовод назвав війну на Донбасі "громадянською".

Одним з фрагментів експозиції PinchukArtCentre були чашки з житлового будинку, в який потрапив снаряд на Донбасі, пише Сернівка у Facebook.

"Розповідаючи про "пам'ятник громадянським війнам", координатор-екскурсовод назвав і війну на сході України громадянською. Я думала мені почулося... ніхто не заперечував... Та ні, не почулося! На моє зауваження, що у нас не громадянська війна, він запитально відповів: "російсько-українська?". "Так. Російсько-українська! Є сумніви?!"- поділилася журналістка.

"Як на сьомому році війни можна говорити, що у нас громадянська війна, а на зауваження відповідати в стилі "яка різниця"?!!! Як?!"- додала вона.

Чашки з житлового будинку, в який потрапив снаряд на Донбасі / facebook.com/halyna.ssss

У коментарі до допису Галини Сернівки з'явився коментар представників PinchukArtCentre. У центрі заявили, що сталося непорозуміння.

"Наш колега, координатор по взаємодії з відвідувачами, на екскурсії розповідав про те, що як революція 1917 призвела до громадянської війни, так само і революція 2014 призвела до війни, але в цьому випадку російсько-української. Революція 1917 року була згадана в контексті роботи Микити Кадана "Перемога", яка є авторською реконструкцією "Пам'ятника трьом революціям: 1825, 1905, 1917 років" харківського художника періоду авангарду Василя Єрмілова, яку Микита Кадан завершує знайденими на прифронтовому Донбасі чашками в розплавленому склі з будинку, спаленого в результаті артилерійського вогню", - йдеться в повідомленні.

"Таким чином, перед нами артефакт війни, покладений на пам'ятник революції. У PinchukArtCentre немає жодних сумнівів в тому, що з 2014 року на сході України відбувається саме російсько-українська війна, і цю тему ми неодноразово порушували в наших виставках", - додали в центрі сучасного мистецтва.

Як відреагували у Мережі:

"Тут все просто - відповідь у самій назві артцентру"

"І "митцю" захотілося слави. Зараз заявить, що "фашисти" його утискають за позицію і опа - вже в Амстердамі"

"Колабораціоністи ... ватяні, і ворогів не треба"

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