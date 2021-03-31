Скандальна 8-річна модель знову з'явилася в Instagram

Мілана Маханець повернулася з соцмережі / Фото instagram.com/milamaxanets

Скандальні блогери Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram після того, як їхні акаунти були заблоковані, про це можна судити по появі дітей в Соцмережі.

8-річна українська модель Міла, яка закрутила роман з 13-річним Пашею, і потрапила в скандал, повідомила, що вона з нетерпінням чекає літа, а також похвалилася новою школою. Дівчинка буде навчатися не дистанційно, а в стандартному режимі. Судячи з усього, цей навчальний заклад приватний.

Юна українка після скандалу, що вибухнув, в Соцмережах повідомила, що завела собі новий акаунт у соцмережі. У ньому вона розповідатиме про своє навчання та інші цікаві події з життя.

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В одному зі сторіс Міла повідомила, що соцмережа змусила їх понервувати, але зараз вони дуже раді з Пашею сюди повернутися.

Також на одному з кадрів дівчинка повідомляє, що дуже сумує за своїм бойфрендом Пашею.

Скандал навколо" роману " Мілани Маханець і Павла Пая: