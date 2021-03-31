Скандальна 8-річна модель знову з'явилася в Instagram

Юна українка після скандалу, що вибухнув, в соцмережах повідомила, що завела собі новий акаунт у соцмережі.
Скандальні блогери Міла Маханець і Паша Пай повернулися в Instagram після того, як їхні акаунти були заблоковані, про це можна судити по появі дітей в Соцмережі.
8-річна українська модель Міла, яка закрутила роман з 13-річним Пашею, і потрапила в скандал, повідомила, що вона з нетерпінням чекає літа, а також похвалилася новою школою. Дівчинка буде навчатися не дистанційно, а в стандартному режимі. Судячи з усього, цей навчальний заклад приватний.
Юна українка після скандалу, що вибухнув, в Соцмережах повідомила, що завела собі новий акаунт у соцмережі. У ньому вона розповідатиме про своє навчання та інші цікаві події з життя.
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В одному зі сторіс Міла повідомила, що соцмережа змусила їх понервувати, але зараз вони дуже раді з Пашею сюди повернутися.
Також на одному з кадрів дівчинка повідомляє, що дуже сумує за своїм бойфрендом Пашею.
Скандал навколо" роману " Мілани Маханець і Павла Пая:
- 8-річна Мілана Маханець і 13-річний Паша Пай публікують в соціальних мережах знімки, на яких демонструють обійми і поцілунки. Раніше сама дівчинка підтвердила в соцмережі, що вони почали зустрічатися і нібито "сплять разом".
- Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба припустив, що за відносинами восьмирічної Українки Мілани та її коханого, 13 – річного блогера Паші, може стояти серйозний бізнес-хтось заробляє гроші на цій скандальної історії.
- Поліція відкрила провадження за фактом "відносин" 8-річної моделі та 13-річного блогера, чиї фото і відео в Instagram привернули загальну увагу і викликали обурення.
- Мати Мілани Маханець вже дала свідчення поліції в Ірпені. За її словами, діти разом не живуть, хоча дівчинка раніше розповідала про це у своєму акаунті в Instagram.
- Дідусем скандальної 8-річної моделі Мілани виявився головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергій Шумейко.