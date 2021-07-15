Скандальна стаття Путіна: У Кремлі відповіли на питання про територіальні претензії до України

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / Reuters

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував скандал навколо публікації статті Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців".

Він підкреслив, що Києву не слід сприймати публікацію статті як територіальні претензії РФ до України, пише РБК.

Пєсков також підкреслив, що ніяких офіційних заяв Москви на цей рахунок немає.

"У своїй статті Путін говорив в цілому про ті міни уповільненої дії, які закладені в СРСР, про юридичні принципи", - сказав він, відповідаючи на питання про те, як би в Кремлі після цієї статті поставилися до зустрічних вимог про передачу Таганрога Україні.

"Ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України і ніяких офіційних заяв на цей рахунок не було і немає. А що стосується експертних обговорень, то експерти вільні обговорювати це так, як вони хочуть", — додав Пєсков.

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Нагадаємо, 13 липня була опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що у Путіна є час для написання статей про Українську державу, проте немає можливості провести зустріч на вищому рівні.

Володимир Путін у відповідь заявив, що перед зустріччю Президентів Росії та України, українська влада повинна детально ознайомитися з його статтею.