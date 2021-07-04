Скандального нардепа від Слуги народу запідозрили у п'яному водінні

Нардепа Євгена Брагара запідозрили у п'яному водінні / УНН

У Києві в ніч на неділю, 4 липня, поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від Слуги народу Євген Брагар.

Правоохоронці запідозрили, що народний обранець керував транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, повідомляє PavlovskyNEWS.

Причиною зупинки стало те, що у авто Toyota Camry не висвітлювався номерний знак. Після підозр копи запропонували нардепу брагару проїхати для здачі аналізу на наявність наркотиків у крові.

При цьому поліцейські забрали у "слуги народу" водійське посвідчення і видали йому тимчасовий дозвіл на водіння автомобілем.

Патрульні запідозрили Брагара у вживанні наркотиків і відправили здавати тест, вилучивши права. Результат буде через 7 днів.

Реклама

читайте також"Можу послати": скандальний "слуга народу" потрапив у Новий зашквар

Нардеп у своєму Facebook повідомив, що паралельно здав тест у приватній клініці, який не виявив заборонених речовин у крові.

Брагар вже написав заяву на поліцейських і повідомив, що патрульні вимагали у нього хабар з вимкненою боді-камерою.

Нагадаємо, раніше нардеп від Слуги народу Євген Брагар в телеефірі порадив пенсіонерці продати собаку " елітної породи", щоб отримати можливість заплатити за комуналку. Після цього в соціальних мережах розгорілося бурхливе обговорення, при цьому багато розкритикували і висміяли таку раду депутата.

У свою чергу Брагар за свої слова вибачився і заявив, що"він нове обличчя в політиці, а тому ще не навчився відповідати на чутливі питання".