Скандальну дисертацію Киви впроваджуватимуть на практиці - документ

У Верховній Раді скористаються результатами наукової дисертації Киви / УНІАН

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має намір впроваджувати в практичну діяльність наукову роботу депутата від Опозиційної платформи - За життя Іллі Киви.

Відповідну довідку підписав голова комітету Денис Монастирський (Слуга народу). Про це у Facebook повідомив активіст Микола Виговський.

"Результати наукового дослідження Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності, викладені Кивою, викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету", – йдеться у документі.

Виговський також опублікував документ, підписаний Монастирським. Документ датований 25 січня 2021 року.

facebook.com/vyhovsky.m

Як відреагували у соцмережі:

"Ця довідка теж заслуговує на кандидатську".

"Після цього крос-професійна психологічно філологічна дисертація Монастирського повинна називатися "Вплив прутня киви в роті голови комітету Ради на самооцінку голови комітету Ради або етимологія слова "буе".

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