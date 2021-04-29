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Скандальну дисертацію Киви впроваджуватимуть на практиці - документ

29 квітня 2021, 12:43

Монастирський підписав довідку, в якій йдеться, що результати наукового дослідження викликали інтерес комітету з питань правоохоронної діяльності.

Ківа
У Верховній Раді скористаються результатами наукової дисертації Киви / УНІАН

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має намір впроваджувати в практичну діяльність наукову роботу депутата від Опозиційної платформи - За життя Іллі Киви.

Відповідну довідку підписав голова комітету Денис Монастирський (Слуга народу). Про це у Facebook повідомив активіст Микола Виговський.

"Результати наукового дослідження Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності, викладені Кивою, викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету", – йдеться у документі.

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Виговський також опублікував документ, підписаний Монастирським. Документ датований 25 січня 2021 року.

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facebook.com/vyhovsky.m

Як відреагували у соцмережі:

"Ця довідка теж заслуговує на кандидатську".

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"Після цього крос-професійна психологічно філологічна дисертація Монастирського повинна називатися "Вплив прутня киви в роті голови комітету Ради на самооцінку голови комітету Ради або етимологія слова "буе".

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Скандал з дисертацією Іллі Киви - про що раніше писав Главред:

  • 26 квітня народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
  • Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На що Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
  • У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Кива став кандидатом наук.
  • Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Киви та з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
  • Народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування.

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