Скандальний роман 8-річної Маханець з 13-річним підлітком отримав новий виток розвитку

Мілана Маханець і Паша Пай знову разом/ Фото instagram.com

Скандальний роман 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець та 13-річного підлітка Павла Пая отримав продовження. Після двомісячної розлуки пара знову разом.

Юний блогер написав у Instagram, що мріяв знову зустрітися з Міланою, і його мрія здійснилася.

"Мрія №1 виконана", — написав Паша і додав фото, на якому вони з Милою позують разом на тлі фонтану.

Аналогічне фото виклала на своїй сторінці й 8-річна Міла Маханець.

"Ми не бачилися менше двох місяців, а мені здалося, що пройшла вічність. Паша подарував мені цього ведмедика", - написала дівчинка.

Також діти почали знімати нові відео, де вони разом.

Мілана Маханець і Паша Пай / Фото instagram.com

Скандал навколо "роману" Мілани Маханець і Павла Пая - про що раніше писав Главред:

8-річна Мілана Маханець і 13-річний Паша Пай публікували в соціальних мережах знімки, на яких демонстрували обійми і поцілунки. Дівчинка підтвердила в соцмережі, що вони почали зустрічатися і нібито "сплять разом".

Мати дівчинки Дарина Маханець спочатку заявляла, що повністю підтримує дочку. Вона говорила, що дітей ніхто не змушував зображувати стосунки і у них дійсно любов.