Скандальний роман 8-річної Маханець з 13-річним підлітком отримав новий виток розвитку

Міла Маханець "повернулася" до Паші Павла. Діти кажуть, що після двомісячної розлуки вони знову разом.
Скандальний роман 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець та 13-річного підлітка Павла Пая отримав продовження. Після двомісячної розлуки пара знову разом.
Юний блогер написав у Instagram, що мріяв знову зустрітися з Міланою, і його мрія здійснилася.
"Мрія №1 виконана", — написав Паша і додав фото, на якому вони з Милою позують разом на тлі фонтану.
Аналогічне фото виклала на своїй сторінці й 8-річна Міла Маханець.
"Ми не бачилися менше двох місяців, а мені здалося, що пройшла вічність. Паша подарував мені цього ведмедика", - написала дівчинка.
Також діти почали знімати нові відео, де вони разом.
Скандал навколо "роману" Мілани Маханець і Павла Пая - про що раніше писав Главред:
- 8-річна Мілана Маханець і 13-річний Паша Пай публікували в соціальних мережах знімки, на яких демонстрували обійми і поцілунки. Дівчинка підтвердила в соцмережі, що вони почали зустрічатися і нібито "сплять разом".
- Мати дівчинки Дарина Маханець спочатку заявляла, що повністю підтримує дочку. Вона говорила, що дітей ніхто не змушував зображувати стосунки і у них дійсно любов.
- Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба припустив, що за стосунками восьмирічної українки Мілани та її коханого, 13 – річного блогера Паші, може стояти серйозний бізнес - хтось заробляє гроші на цій скандальної історії.
- Кулеба офіційно звернувся в МВС і кіберполіцію, щоби розібратися в заплутаній ситуації.
- Поліція порушила провадження за фактом " відносин" 8-річної моделі та 13-річного блогера, чиї фото та відео в Instagram привернули загальну увагу і викликали обурення.
- Мати Мілани Маханець вже дала свідчення поліції в Ірпені. За її словами, діти разом не живуть, хоча дівчинка раніше розповідала про це у своєму акаунті в Instagram.
- Дідусем скандальної 8-річної моделі Мілани виявився головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергій Шумейко.
- 18 березня мати Мілани заявила, що фото дітей в ліжку, після яких піднялася хвиля критики, всього лише жарт, а діти лише повторюють тренди, популярні серед інших блогерів.
- В кінці березня акаунти дітей були заблоковані, а самі вони заявили, що "розлучилися". Пізніше Маханець і Пай повернулися в Instagram.
Автор: Анна Багрій