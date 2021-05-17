Скандальний суддя Чаус записав звернення та анонсував гучні викриття

Відео на каналі у Миколи Чауса в месенджері підписано як "Привіт, Петро Олексійович".
Зниклий у Молдові колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, який раніше втік з України, записав відеозвернення.
На опублікованому запису він говорить про те, що відчуває себе добре і з ним все в порядку.
Скандальний суддя також стверджує, що знаходиться в безпеці, проте не може повідомити про своє місцезнаходження.
За його словами, він був викрадений ще в 2016 році і пообіцяв найближчим часом багато викриттів.
"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв'язку і в т. ч. для обміну інформацією щодо фігурантів мого викрадення в 2016 році", - повідомив екс-суддя.
Зазначимо, що відео на каналі у Чауса в месенджері підписано як "Привіт, Петро Олексійович" (ім'я та прізвище екс-президента Петра Порошенка, - ред.).
"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання", - додав Чаус.
читайте такожВикрадення скандального судді-втікача Чауса: в СБУ зробили гучну заяву
Викрадення Миколи Чауса в Молдові:
У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.
Пізніше в Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Чауса. 30-річного чоловіка затримали 9 травня при в'їзді в країну. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в " організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екс-судді".
Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.
Справа Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
- У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.