Скандальний суддя Чаус записав звернення та анонсував гучні викриття

Микола Чаус / УНІАН

Зниклий у Молдові колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, який раніше втік з України, записав відеозвернення.

На опублікованому запису він говорить про те, що відчуває себе добре і з ним все в порядку.

Скандальний суддя також стверджує, що знаходиться в безпеці, проте не може повідомити про своє місцезнаходження.

За його словами, він був викрадений ще в 2016 році і пообіцяв найближчим часом багато викриттів.

"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв'язку і в т. ч. для обміну інформацією щодо фігурантів мого викрадення в 2016 році", - повідомив екс-суддя.

Зазначимо, що відео на каналі у Чауса в месенджері підписано як "Привіт, Петро Олексійович" (ім'я та прізвище екс-президента Петра Порошенка, - ред.).

"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання", - додав Чаус.

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Викрадення Миколи Чауса в Молдові:

У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.

Пізніше в Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Чауса. 30-річного чоловіка затримали 9 травня при в'їзді в країну. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в " організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екс-судді".

Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Справа Миколи Чауса: