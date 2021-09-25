Скільки будемо платити за газ, світло і тепло: в Кабміні озвучили тарифи на новий опалювальний сезон

Тарифи на газ і тепло залишаться незмінними / ZIK.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами та цінами на комунальні послуги для населення в цьому опалювальному сезоні.

Під час Години запитань до уряду в Раді, прем'єр зазначив, що тарифи на газ для населення залишаться незмінними, пише "ТСН".

"У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на продукт становить менше 8 грн. Незалежно від коливань на біржах або хабах ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, до кінця квітня 2022 року", — заявив глава Кабміну.

Тепло і гаряча вода

Тарифи на ці послуги зараз встановлюють місцева влада, а об'єктивних причин і підстав їх підвищувати немає, підкреслив Шмигаль.

читайте такожЧим українцям загрожує зростання тарифів з 1 жовтня"Ми забезпечили всі умови, щоб підвищення цих тарифів не було і будемо на цьому наполягати. "Нафтогаз" уклав трирічний контракт по 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна теж не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах. Ще раз підкреслю, у місцевих керівників немає об'єктивних причин і підстав підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду. Вони не повинні зрости щодо попереднього опалювального сезону. Вже 70% теплокомуненерго уклали трирічні контракти з "Нафтогазом"", — зазначив прем'єр.

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Також повідомлялося, що з 1 жовтня в Україні зміниться ціна на електроенергію . Як повідомили в Кабміні, вартість електроенергії для 80% побутових споживачів буде знижена.

Так, з 1 жовтня ціна складе 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт-год). Однак тим сім'ям, які використовують від 250 кВт-год, за кожен наступний кВт-год платитимуть за старою розцінкою – 1,68 грн.