Скільки разів на рік українцям доведеться вакцинуватися від COVID-19: лікар дав відповідь

Вакцинуватися, можливо, доведеться кожні пів року / Reuters

Ефективність вакцини від коронавірусу залишається високою впродовж п'яти-шести місяців, а далі починає зростати кількість хворих на COVID-19 в групі вакцинованих громадян, заявив інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов.

За його словами, дані Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю свідчать про те, що з п'ятого місяця після щеплення починає знижуватися імунітет, причому настільки драматично, що на шостий місяць залишається всього 16% ефективності вакцини.

"Точність цих цифр ще обговорюється. Хтось каже, що Ізраїль не мав достатньої вибірки, тому відбулося спотворення інформації, хтось - що за іншими дослідженнями ефективність впала до показників між 42 і 89%", - сказав експерт під час чату на Главреді.

Арістов припустив, що третя бустерна доза вакцини, яку Ізраїль вже ввів, а з 23 вересня затвердили і в США, змінить цю картину.

"Тобто з кожним "тренуванням" імунної системи ми, по-перше, збільшуємо концентрацію антитіл, по-друге, посилюємо імунітет. Але і у цього є межі. Якби в нашій крові зберігалися антитіла до всіх інфекцій, з якими ми зустрічалися, то кров була би гелем. Еволюційно організм реагує на респіраторні інфекції як на щось тимчасове, таке, що все одно зміниться, тому не має сенсу зберігати антитіла весь час і носити зайвий вантаж", - пояснив інфекціоніст.

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Він зазначив, що клітинний імунітет може зберігатися близько 17 років. І він говорить про те, що організм на 7-14 день відреагує на інфекцію, яку зустрів. Але за цей час ми можемо заробити або постковідний синдром, або важку форму перебігу захворювання.

"Тому зараз мова йде про те, що, можливо, кожні півроку ми повинні будемо вакцинуватися. А, можливо, на третій-четвертій дозі зупинимося і деякий час будемо мати достатній імунітет. Ці питання ще досліджуються", - сказав Арістов.

читайте такожЕпідеміолог пояснила, навіщо потрібно зробити щеплення від коронавірусуЕксперт також пояснив, що вірус SARS-CoV-2 не є чимось постійним - він мутує. Зокрема, штам Дельта вже частково обходить антитіла, Лямбда і Мю ухиляються від цих антитіл вже істотно.

"Тому цілком імовірно, що до Нового року ми отримаємо абсолютно нові цікаві варіанти ковіду, які зажадають нових вакцин", - припустив Арістов.

Вакцинація від коронавірусу

Існує об'єктивна потреба вакцинуватися, заявив інфекціоніст Вадим Арістов. При цьому він вважає, що не виключено, що щеплення матимуть негативні наслідки.

Крім того, Арістов заявляв, що найімовірніше з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Експерт вважає, що саме вони зупинять епідемію коронавірусу.

Також Арістов розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих. За його словами, хворі з онкологією більше ризикують опинитися на лікарняному ліжку (з ймовірністю летального результату) у разі відмови від вакцинації. Тому їм потрібно робити щеплення якомога швидше.

Читайте повну версію чату читачів видання Главред з Вадимом Арістовим тут.