"Швидше Маск полетить на Марс": експерт оцінив шанси на розміщення в Україні баз НАТО

Розміщення баз НАТО в Україні не в інтересах країн-членів Альянсу / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає малоймовірним, що бази НАТО будуть розміщені на території України. Експерт вважає, що подібний крок просто не в інтересах країн-членів Альянсу.

"Хто сказав, що вони взагалі будуть тут розміщені? Швидше Маск полетить на Марс, ніж в Україні будуть розміщені бази НАТО. У те, що в 2024 році Маск відправить ракету на Марс, я вірю, а в те, що в 2024 або 2030 році тут будуть бази Альянсу – не вірю. Це просто не в інтересах країн-членів НАТО", - сказав Романенко під час чату на Главреді.

Він додав, що з тієї ж причини США відмовляються приєднатися до нормандського формату.

"Точно так само США у відповідь на благання Банкової про необхідність розширити нормандський формат за рахунок Штатів відмовляються - мовляв, нехай формат залишається таким, як він був. І це зрозуміло: Вашингтон не хоче вступати у корж, який корова після себе залишила", - вважає Романенко.

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