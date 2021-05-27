"Швидше Маск полетить на Марс": експерт оцінив шанси на розміщення в Україні баз НАТО

Юрій Романенко пояснив, чому бази НАТО з'являться в Україні точно не скоро, а також чому США не хочуть приєднуватися до нормандського формату.
Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає малоймовірним, що бази НАТО будуть розміщені на території України. Експерт вважає, що подібний крок просто не в інтересах країн-членів Альянсу.
"Хто сказав, що вони взагалі будуть тут розміщені? Швидше Маск полетить на Марс, ніж в Україні будуть розміщені бази НАТО. У те, що в 2024 році Маск відправить ракету на Марс, я вірю, а в те, що в 2024 або 2030 році тут будуть бази Альянсу – не вірю. Це просто не в інтересах країн-членів НАТО", - сказав Романенко під час чату на Главреді.
Він додав, що з тієї ж причини США відмовляються приєднатися до нормандського формату.
"Точно так само США у відповідь на благання Банкової про необхідність розширити нормандський формат за рахунок Штатів відмовляються - мовляв, нехай формат залишається таким, як він був. І це зрозуміло: Вашингтон не хоче вступати у корж, який корова після себе залишила", - вважає Романенко.
читайте такожЧи з'явиться в Україні військова база Великої Британії
Членство України в НАТО - про що раніше писав Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 6 квітня в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що лише приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе Києву у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня стверджував, що на саміті НАТО в червні повинні розглянути питання надання Українській державі ПДЧ.
- 1 травня в Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена має намір працювати над тим, щоби в України залишалися перспективи для вступу до НАТО.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив інформацію, що Україну не запросили на саміт НАТО 14 червня. Однак, за його словами, на заході повинні обговорити питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсу, а блок може переглянути порядок зустрічі й все ж таки запросити українську державу на саміт.
- 26 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Північноатлантичний альянс надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Міністр зазначив, що 2021 рік є найкращим періодом для ухвалення таких рішень.