Незабаром і на руки: Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на нові субсидії

Українці скоро отримають субсидії / vchasnoua.com

Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидії на ЖКП. Про це розповіли у пресслужбі Міністерства.

"До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Звертаємо увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Кошти за два попередні місяці - травень і червень - будуть перераховані на банківські рахунки одержувачів до кінця поточного тижня. А тим, хто отримує субсидію "Укрпоштою", листоноші принесуть виплати до кінця липня.

Нагадаємо, перепризначення житлових субсидій було проведено в автоматичному режимі для домогосподарств, які отримують їх в опалювальному періоді 2020-2021 років на підставі отриманої інформації органи соціального захисту населення провели.

Крім цього, раніше у відомстві уточнили, що вартість одержуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення. Тому середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство на місяць.

"На опалювальний період субсидія всім таким домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду", - підкреслили в Міністерстві.

Субсидії-2021