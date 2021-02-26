"Скотський підхід": у салоні Києва принципово відмовилися використовувати українську

Столичний салон для тварин жорстко порушив закон про мову.
Мешканка Києва Тетяна Шкуратова поділилася, що у столичному салоні для тварин Bruno_Groom її не захотіли обслуговувати, оскільки принципово не надають послуги україномовним клієнтам.
Жінка поділилася в Facebook, що написала відгук про салон в Google та поскаржилася на його співробітників Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню.
За словами Шкуратової, після інциденту вона заходила в салон, оскільки думала, що там вже "немає людей без мозку", проте ставлення до україномовних клієнтів не змінилося.
Наводимо вашій увазі частину діалогу між Шкуратовою і співробітницею Bruno_Groom:
Співробітниця салону: "Это вас на украинском языке надо обслуживать?";
Шкуратова: "Так";
Співробітниця салону: "Вы же писали отзыв, мы вам сказали, что принципиально не будем вас обслуживать на украинском языке";
Шкуратова: "Я просто подумала, може, ви все-таки будете дотримуватися законів і обслуговувати українською мовою";
Співробітниця салону: "Нет, у нас ничего не поменялось";
Шкуратова: "Тобто ви відмовляєтеся";
Співробітниця салону: "Да, вы видите, какой у вас подход – подпольный, скотский. И у нас точно такой же";
Шкуратова: "Тобто скотський?)";
Співробітниця салону: "Вы записали на видео, что вы не постучались, когда зашли?";
Шкуратова: "Ні... (я трохи очманіла від формулювання питання)".
Діалог киянки зі співробітницею Bruno_Groom – опубліковано відео
Пізніше Шкуратова в ефірі телеканалу Київ поговорила з Кремінем.
"Омбудсмен наголосив, що за виконанням закону про мову і покаранням за його невиконання має стежити місцева влада...", – поділилася Шкуратова.
- Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про мову. У документі йдеться, що у всіх громадських організаціях та у державних органах зобов'язані використовувати українську мову.
- Вже 16 січня 2021 року в українській державі почали діяти норми мовного закону, передбачені ст. 30. Тепер у сфері обслуговування персонал має спілкуватися з відвідувачами українською, якщо клієнт не попросить перейти на іншу мову.
- Через порушення мовного закону не раз виникали скандали.