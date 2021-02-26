"Скотський підхід": у салоні Києва принципово відмовилися використовувати українську

Київський салон порушив мовний закон / glavcom.ua

Мешканка Києва Тетяна Шкуратова поділилася, що у столичному салоні для тварин Bruno_Groom її не захотіли обслуговувати, оскільки принципово не надають послуги україномовним клієнтам.

Жінка поділилася в Facebook, що написала відгук про салон в Google та поскаржилася на його співробітників Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню.

За словами Шкуратової, після інциденту вона заходила в салон, оскільки думала, що там вже "немає людей без мозку", проте ставлення до україномовних клієнтів не змінилося.

Наводимо вашій увазі частину діалогу між Шкуратовою і співробітницею Bruno_Groom:

Співробітниця салону: "Это вас на украинском языке надо обслуживать?";

Шкуратова: "Так";

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Співробітниця салону: "Вы же писали отзыв, мы вам сказали, что принципиально не будем вас обслуживать на украинском языке";

Шкуратова: "Я просто подумала, може, ви все-таки будете дотримуватися законів і обслуговувати українською мовою";

Співробітниця салону: "Нет, у нас ничего не поменялось";

Шкуратова: "Тобто ви відмовляєтеся";

Співробітниця салону: "Да, вы видите, какой у вас подход – подпольный, скотский. И у нас точно такой же";

Шкуратова: "Тобто скотський?)";

Співробітниця салону: "Вы записали на видео, что вы не постучались, когда зашли?";

Шкуратова: "Ні... (я трохи очманіла від формулювання питання)".

Діалог киянки зі співробітницею Bruno_Groom – опубліковано відео

Пізніше Шкуратова в ефірі телеканалу Київ поговорила з Кремінем.

"Омбудсмен наголосив, що за виконанням закону про мову і покаранням за його невиконання має стежити місцева влада...", – поділилася Шкуратова.