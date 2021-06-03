Сквер Сліпака і бульвар Вірського: стало відомо, які вулиці в Києві перейменують

Які вулиці в Києві перейменують / flickr.com/[email protected]

У Києві перейменували низку вулиць і провулків. Також міська влада присвоїла скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого струму ім'я Василя Сліпака - відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі.

Крім того, проїзд від вулиці професора Підвисоцького до житлового комплексу Новопечерські Липки в Печерському районі перейменований на вулицю Миколи Костомарова, пише прес-служба КМДА.

Безіменна площа на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі тепер називається Кловська площа. А безіменна площа на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом'янському районі – площа Відрадна.

Крім цього, дитячій школі мистецтв №5 Оболонського району присвоєно ім'я видатного українського хормейстера і диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Венедиктова. А школа №29 І-ІІІ ступенів Оболонського району м. Києва отримала ім'я видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

Як перейменували вулиці та провулки у Києві:

провулок Бабушкіна в Шевченківському районі - у провулок Сеньківський;

провулок Валентини Терешкової 2-й у Дарницькому районі - у провулок Христини Алчевської;

провулок Радищева в Солом'янському районі - в провулок Юрія Матущака;

вулицю Крайню у Деснянському районі - на вулицю Осипа Мандельштама;

вулицю Академіка Кржижановського у Святошинському районі - на вулицю Омеляна Пріцака;

вулицю Кайсарова у Голосіївському та Солом'янському районах - у вулицю Холодноярську;

вулицю Саратовську в Шевченківському районі - на бульвар Павла Вірського;

вулицю Радгосп "Совки" у Солом'янському районі - на вулицю Проновську;

вулицю Павла Вірського у Деснянському районі - на вулицю Анатолія Авдієвського.

Перейменування в Києві: новини

Раніше у Києві перейменували одну з вулиць. Вулиця Російська знаходиться в житловому масиві Нова Дарниця.

Нагадаємо, міст Метро в Києві запропонували перейменувати на честь Авакова. Кияни зареєстрували відповідну петицію.

Як повідомлялося, Вікіпедія "перейменувала" Київ. З вересня 2020 року столицю України в англомовній версії Вікіпедії почали називати по-іншому.