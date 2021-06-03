Сквер Сліпака і бульвар Вірського: стало відомо, які вулиці в Києві перейменують

Нові назви отримала не тільки низка київських вулиць, але також провулки, бульвари і сквери.
У Києві перейменували низку вулиць і провулків. Також міська влада присвоїла скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого струму ім'я Василя Сліпака - відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі.
Крім того, проїзд від вулиці професора Підвисоцького до житлового комплексу Новопечерські Липки в Печерському районі перейменований на вулицю Миколи Костомарова, пише прес-служба КМДА.
Безіменна площа на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі тепер називається Кловська площа. А безіменна площа на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом'янському районі – площа Відрадна.
Крім цього, дитячій школі мистецтв №5 Оболонського району присвоєно ім'я видатного українського хормейстера і диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Венедиктова. А школа №29 І-ІІІ ступенів Оболонського району м. Києва отримала ім'я видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.
Як перейменували вулиці та провулки у Києві:
- провулок Бабушкіна в Шевченківському районі - у провулок Сеньківський;
- провулок Валентини Терешкової 2-й у Дарницькому районі - у провулок Христини Алчевської;
- провулок Радищева в Солом'янському районі - в провулок Юрія Матущака;
- вулицю Крайню у Деснянському районі - на вулицю Осипа Мандельштама;
- вулицю Академіка Кржижановського у Святошинському районі - на вулицю Омеляна Пріцака;
- вулицю Кайсарова у Голосіївському та Солом'янському районах - у вулицю Холодноярську;
- вулицю Саратовську в Шевченківському районі - на бульвар Павла Вірського;
- вулицю Радгосп "Совки" у Солом'янському районі - на вулицю Проновську;
- вулицю Павла Вірського у Деснянському районі - на вулицю Анатолія Авдієвського.
Перейменування в Києві: новини
Раніше у Києві перейменували одну з вулиць. Вулиця Російська знаходиться в житловому масиві Нова Дарниця.
Нагадаємо, міст Метро в Києві запропонували перейменувати на честь Авакова. Кияни зареєстрували відповідну петицію.
Як повідомлялося, Вікіпедія "перейменувала" Київ. З вересня 2020 року столицю України в англомовній версії Вікіпедії почали називати по-іншому.