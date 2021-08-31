"Слава Україні! Героям слава": у Львові швейцар ресторану потрапив до Книги рекордів

Чоловік встановив рекорд / прес-служба ресторану

У Львові швейцар сказали гасло "Слава Україні! Героям слава" 1,2 млн разів і потрапив до Книги рекордів України.

Як повідомляє пресслужба ресторану Криївка, де працює чоловік, Микола Панченко працює в закладі з 2007 року.

За цей час він встиг 1,2 млн разів повторити гасло "Слава Україні! Героям слава". Цю цифру встановили враховуючи статистику відвідуваності закладу.

У понеділок, 30 серпня, чоловік потрапив до Книги рекордів України в категорію "Державність".

У ресторані зазначили, що в далекому 2007 році львів'яни майже не вживали гасло "Слава Україні".

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У свою чергу, туристи взагалі не знали його або боялися говорити. Нарешті у 2018 році це гасло стало офіційним привітанням Збройних Сил України.

"Приходьте в гості, щоб наступного року було 2 000 000. Слава Україні! Боротьба триває!",- підсумували в Криївці.

Як раніше повідомляв Главред, виконком Української Асоціації футболу (УАФ) 11 червня одноголосно затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!". Також як офіційний символ затверджено Великий герб - карта України з тризубом у центрі.