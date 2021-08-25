"Слава Україні" та гімн: українці відзначали День незалежності на борту літака

Українці співали гімн на борту літака

24 серпня Україна відзначала свій 30-й День народження, День Незалежності. Громадяни нашої країни святкували в кожному куточку планети, пише 24 канал.

Наприклад, пасажири літака, котрий прямував до Єгипту, співали гімн прямо на борту.

Літак SkyUp Airlines прямував зі Львова до Єгипту 24 серпня. Очевидці розповіли, що пілот того дня вітався з пасажирами лише гаслом Слава Україні.

Після цього люди вирішили заспівали гімн України. Патріотичний настрій підтримали майже всі пасажири.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський відбувся урочистий концерт до Дня Незалежності з 34 знаменитими українськими артистами. Який тепер можна повністю дивитися онлайн.

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Раніше повідомлялося про те, що в Києві концерт легендарного італійського тенора Андреа Бочеллі в рамках програми святкування Дня Незалежності закінчився скандалом.

У центрі Києва, біля анонсованого місця проведення концерту, зібралося багато людей, проте охорона і поліція відмовилися пропускати глядачів.