УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Слава Україні" та гімн: українці відзначали День незалежності на борту літака

25 серпня 2021, 19:34

Очевидці розповіли, що пілот того дня вітався з пасажирами тільки гаслом Слава Україні.

false
Українці співали гімн на борту літака

24 серпня Україна відзначала свій 30-й День народження, День Незалежності. Громадяни нашої країни святкували в кожному куточку планети, пише 24 канал.

Наприклад, пасажири літака, котрий прямував до Єгипту, співали гімн прямо на борту.

Літак SkyUp Airlines прямував зі Львова до Єгипту 24 серпня. Очевидці розповіли, що пілот того дня вітався з пасажирами лише гаслом Слава Україні.

Після цього люди вирішили заспівали гімн України. Патріотичний настрій підтримали майже всі пасажири.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський відбувся урочистий концерт до Дня Незалежності з 34 знаменитими українськими артистами. Який тепер можна повністю дивитися онлайн.

Реклама

Раніше повідомлялося про те, що в Києві концерт легендарного італійського тенора Андреа Бочеллі в рамках програми святкування Дня Незалежності закінчився скандалом.

У центрі Києва, біля анонсованого місця проведення концерту, зібралося багато людей, проте охорона і поліція відмовилися пропускати глядачів.

viber
гімн України літак Боїнг День Незалежності України новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Слава Україні" та гімн: українці відзначали День незалежності на борту літака». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Походження COVID-19: розвідка США докопалася до правдиПоходження COVID-19: розвідка США докопалася до правди Деменція: чотири продукти, які можуть знизити ризик розумового занепадуДеменція: чотири продукти, які можуть знизити ризик розумового занепаду Сумний підсумок 30 років незалежності: Чому Україна перетворюється на придаток країн золотого мільярдаСумний підсумок 30 років незалежності: Чому Україна перетворюється на придаток країн золотого мільярда 46 країн цінують готовність України боротися за свободу: про що усі забули на Кримській платформі46 країн цінують готовність України боротися за свободу: про що усі забули на Кримській платформі Екоцид по-російськи: навіщо Путін дав вказівку відкрити справу проти УкраїниЕкоцид по-російськи: навіщо Путін дав вказівку відкрити справу проти України

Останні новини

00:11

Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків Зодіаку: поганий знак, підказки інтуїції і фінансові втрати

26 серпня, четвер
23:56

"Сердечко не забилося": помер хлопчик, якому стало зле в таборі

23:46

Теракти в Кабулі дадуть про себе знати як Талібану, так і Байдену Погляд

23:42

Серія терактів у Кабулі: загинуло не менш ніж 60 осіб, серед них 12 американців

23:38

Календар магнітних бур на вересень 2021: хто і коли відчує симптоми Відео

Реклама
23:06

Зеленський відреагував на моторошні теракти в Афганістані

22:43

Негода в Україні: в Одесі та Києві затопила злива, в Миколаєві випав град Відео

22:31

Антитіла: що за "агенти" і як вони "відганяють" хвороби за допомогою імунітету Відео

21:55

Захмарні тарифи на комуналку: як заощадити і менше платити Відео

21:41

У НАТО закликали Україну до здійснення внутрішніх реформ

21:18

"Стороною конфлікту з Україною є РФ": Резніков пройшовся по Росії під час засідання ТКГ Відео

21:08

"Потрібно переконати": президент Латвії зробив заяву про вступ України до ЄС Відео

20:53

Ніхто не знав про вагітність: під Рівним дівчинка народила на вулиці біля будинку Відео

20:20

В Україні можу увести локдаун у листопаді - МОЗ Відео

20:19

Союз УЗ і Deutsche Bahn: чого чекати пасажирам Погляд

19:54

Опубліковано повне відео загибелі мера Кривого Рогу Відео

19:38

Нинішнім 40-річним українцям пенсія від держави не світить - міністр Відео

19:32

У Тернополі родичі з Канади заразили коронавірусом гостей на весіллі Відео

19:16

Люди втекли від вогню: у Казахстані стався вибух на військових складах Відео

18:52

В Україні вузи зможуть анулювати дипломи бакалаврів та магістрів

Реклама
18:50

Без Бандери та війни на Донбасі: чому соцмережі критикують перфоманс ДНК на Майдані

18:39

Змусила ломка: на Херсонщині пасажир так захотів покурити, що мало не підірвав автобус

18:36

Знаковий кейс: чому президент Естонії пішла в наступ на Україну Погляд

18:28

Пройшов новий концерт до Дня Незалежності Ковчег Україна

18:27

Аномальний урожай: в Україні різко зміняться ціни на яблука

18:17

Лікарі розповіли, які небезпечні хвороби може викликати вуличне взуття Відео

17:45

Що дивитися дітям: прем'єри на каналі ПЛЮСПЛЮС у вересні

17:44

Атака смертника в аеропорту: в Кабулі прогриміли два потужні вибухи, серед постраждалих американці Відео

17:42

Наймолодша учасниця: 10-річна українка стала чемпіонкою світу з балету Відео

17:25

В Україні восени значно зміняться ціни на цукор Відео

17:20

Алкоголізм - хвороба, яку можна і потрібно лікувати! реклама

17:00

Державна зернова корпрорація повідомила, що "вийшла в плюс" за підсумками другого кварталу

16:52

Виявлена нова побочка від вакцини Pfizer - вчені Відео

16:37

В Україні обирають фільм для номінації на Оскар 2022

16:10

"Велике будівництво" Зеленського за рекордний термін відновило міст через Північно-Кримський канал

16:07

Киянам збільшили суми в платіжках за опалення: стала відома причина Відео

16:05

Потягли Мрію: українські стронгмени встановили неймовірний світовий рекорд Відео

16:05

Трудове рабство: експерт застеріг від ризиків для заробітчан з України закордоном

15:59

Майже 3 млрд доларів: транш МВФ на відновлення економіки влада направить на соцвиплати українцям Відео

15:50

Кабмін взявся за поліпшення умов проживання в гуртожитках: що зміниться для студентів Відео

Реклама
15:17

Українців чекають додаткові вихідні: Кабмін затвердив план на 2022 рік Відео

15:07

Експерти знайшли спосіб, який допоможе Україні забезпечити зростання економіки на 5-7%

15:05

Холостячка 2021 - назвали всіх учасників шоу Холостячка 2 на СТБ

15:04

Закривайте вікна і бережіть маленьких дітей: у Києві фіксують високі показники забруднення повітря

14:46

20 років до членства в ЄС: в Україні відповіли на "зраду" від президента Естонії Відео

14:40

Що дивитися восени: графік виходу шоу на СТБ восени 2021

14:36

Страшна аварія поблизу Львова: з колії зійшли 18 вагонів, вони перекинулися Відео

14:33

Навчальний рік розпочнеться 1 вересня та проходитиме у звичному режимі – Шмигаль Відео

14:08

Врятувало диво: у Києві голова ОСББ кинув дитину і мало не вбив Відео

14:02

Головного героя в серіалі Інтерв'ю з вампіром зіграє актор Гри престолів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти