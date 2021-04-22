"Зламали життя": у Запоріжжі зацькована вчителями школярка наклала на себе руки

Поліція розслідує самогубство дитини в Запоріжжі / УНІАН

У Запоріжжі поліція відкрила кримінальну справу після того, як місцева школярка наклала на себе руки.

За словами прес-офіцера ГУНП в Запорізькій області Олени Лебединської, проводиться перевірка про можливе доведення до самогубства, передає Укрінформ.

Трагедія сталася в Заводському районі Запоріжжя 4 квітня. Однак у поліції ситуацію прокоментували після того, як з'явилася передсмертна записка, яку нібито залишила загибла.

"Інформація за фактом публікації внесена до Єдиного реєстру обліку заяв і повідомлень громадян. Працівниками Запорізького районного управління поліції проводиться всебічна перевірка за фактами можливого булінгу в навчальному закладі", - прокоментували в поліції.

Кримінальне провадження перекваліфіковано зі ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "самогубство" на ст. 120 "доведення до самогубства" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У передсмертній записці школярки, яку публікує видання Press-center, говориться, що в школі однокласники і вчителі її труїли і принижували.

"Мені вже так пох*й на вашу долю і що ви про мене скажіть, адже мене більше немає. Ха. Як вам таке? Ує*ани, які зламали мене і зруйнували моє життя", - написала дівчинка.

/ press-center.news

/ press-center.news

Також в записці вона розповіла, що в школі проводили опитування щодо булінгу, і вона єдина анонімно повідомила про цькування. У підсумку весь клас списав це на жарт, і на це ніхто не звернув увагу.

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