Зламаний ніс і вибиті зуби: у Дніпрі правозахисниця розповіла про жорстокий напад

Наталію Ешонкулову побили в Дніпрі / скріншот

У Дніпрі невідомі жорстоко побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову.

Як розповіла Ешонкулова на своїй сторінці в Facebook, у неї зламаний ніс і вибиті зуби, а вижила вона завдяки сусідці, яка налякала зловмисників.

Правозахисниця впевнена, що до її побиття причетні місцевий кримінальний авторитет Олександр Петровський (Нарік), дніпровський бізнесмен Еміль Арутюнян і екс-заступник мера Дніпра Віталій Мархасін.

Вона розповіла, що чоловіки били її ногами по обличчю і голові.

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"Мені дуже боляче і страшно. Допоможіть мені! Я хочу правосуддя", - сказала правозахисниця.

Пізніше вона записала ще одне відео, але вже з машини "швидкої допомоги", коли її везли в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові колишній поліцейський із Запоріжжя і двоє його друзів побили хлопця, який, на їхню думку, в одного з них вкрав телефон.

Злодія відшукали і побили до втрати свідомості. Його душили і били палицею. Прибулі на місце події співробітники поліції затримали фігурантів злочину, яким загрожує кримінальна відповідальність. Вкрав телефон в результаті побиття знаходиться в комі.