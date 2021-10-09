Зламана ключиця і розбита нога: у Львові на жінку в парку впав шматок двометрового паркану

Адміністрація парку пояснила, що огорожу повалив сильний вітер / Фото varta1.com.ua

У Львові у Центральному Парку культури і відпочинку сталася НП – шматок дерев'яного двометрового паркану впав на жінку, яка гуляла з маленькою дитиною. Постраждалу госпіталізували. У лікарні вона перенесла вже дві операції.

Інцидент стався 6 жовтня неподалік атракціонів Парк динозаврів. Керівник парку розповів, що НП сталася через сильний вітер, а адміністрація оплатила лікування постраждалої, передає Zaxid.net.

Постраждалій 61 рік. Вона гуляла в ролі няні в парку з маленькою дівчинкою. Дитина, на щастя, не постраждала. Після НП за дівчинкою одразу ж приїхав батько.

За словами лікаря-травматолога Львівської 8-ї міської лікарні Юрія Трохима, після операції жінка перебуває у стані середньої тяжкості. У неї була зламана ключиця і розбита нога. Після операцій на львів'янку чекає тривала реабілітація.

У Львівському парку культури паркан ледь не вбив няню з дитиною / Фото varta1.com.ua

"Це була хвилинна справа, мене накрило, я дитину відкинула і почала сильно кричати, я була у свідомості, коли під тим щитом лежала", - розповіла Марія виданню Сегодня.

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Жінці вже зробили дві операції та ще дві - попереду.

"Розбитий перелом проксимального відділу великої виросткової кістки, це відділ, який утворює колінний суглоб стегнової кісткою - це дуже важка травма", - зазначив завідувач травматологічним відділенням клініки Юрій Вовчко.

У поліцію за фактом події ніхто із зацікавлених сторін ще не звертався.

Як повідомляв Главред, 1 серпня на території Стрийського парку у Львові на пару закоханих, яка сиділа на лавці, через сильний вітер впало дерево і ліхтар. Молоді люди загинули на місці. Серед уламків лавки на місці трагедії залишився останній букет дівчини.

Відомо, що хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років. На момент падіння дерева у молодих людей було побачення. Загиблим виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Дівчина закінчила Сихівський ліцей і мріяла стати майстром зачісок. Батько дівчинки помер. У матері покійна була єдиною дочкою.