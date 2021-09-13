"Складна сімейна ситуація": батько викраденого хлопчика в Богданівці пояснив свій вчинок

Батько стверджує , що хлопчик хворий / ТСН

У неділю, 12 вересня, мешканка села Богданівка Броварського району заявила про те, що батько забрав її сина і зник на автомобілі Subaru Forester в невідомому напрямку. Як розповіла хрещена хлопчика, чоловік заздалегідь організував викрадення дитини. Жінка впевнена, що перебування дитини з батьком небезпечно.

Однак в ексклюзивному коментарі ТСН.иа чоловік розповів свою версію цієї несамовитої історії і пояснив, чому забрав дитину у її матері.

За словами чоловіка, син потребує обстеження та лікування через затримку в розвитку. Також батько, який, до слова, за фахом педіатр, стверджує, що у трирічного Діми на даний момент сильна застуда з ймовірністю ускладнень.

"Мені потрібно себе хоча б базово захищати і в цілому пояснити те, що відбувається. У нас з Юлією, дійсно, складна сімейна ситуація, але це виключно наш внутрішній сімейний конфлікт. Чесно, не уявляю, що вона зараз говорить саме вам, тому що її позиція змінюється мало не щогодини. Озвучу всі позиції разом на випередження: я не гей, не педофіл, не абьюзер, не насильник, не мародер, не хуліган, не психопат, не Волан-де-Морт і т.д., не знаю, які актуальні звинувачення в поточний момент", - сказав батько хлопчика.

Чоловік пояснив свій вчинок з "викраденням".

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"Приїхавши вчора на побачення до сина, я побачив, що він дуже хворий (застуда у маленьких дітей може протікати з ускладненнями). Що цікаво - Юлія цього не заперечує, але намагається використати проти мене. Так, батьки, і особливо батьки-лікарі, можуть впоратися з більшою частиною ГРВІ, але тут під питанням госпіталізація. Відразу ж я записав дитину до лікаря, але не зміг умовити Юлю з'їздити разом. Далі діяв по ситуації, думаючи тільки про її здоров'я. Дитина весь цей час була зі мною поруч, і ми змогли вчора потрапити до компетентного фахівця ", - розповів батько.

Наявність "групи підтримки" при "викраденні" хлопчика його батько аргументував тим, що вдома у його колишньої дружини часто бувають гост "зі спиртним". Тому він вирішив вжити заходів безпеки.

А ось фото, оприлюднене поліцією, на якому малюк виглядає змученим, він пояснив сонним станом дитини.

"Зроблене воно була, коли мене змусили розбудити сина, який вже о 22 годині спав, щоб підтвердити, що він живий. Розбудіть втомлену дитину і подивіться, як вона буде виглядати", - додав батько хлопчика.

Таємницю свого місцезнаходження чоловік також аргументував заходами безпеки.

"Поки я був змушений перебувати на території їхнього будинку, під час візитів до дітей, від батька Юлії мені неодноразово надходили погрози фізичної розправи (привід завжди знайдеться, я один - їх троє: Юля, її батько і мати). Але заради сина, я, ризикуючи власною безпекою, продовжував здійснювати візити. Ну, а на даний момент мені потрібно лікувати сина і я реально побоююся за своє життя", - зазначив батько Діми.

Відомо, що остаточно місце проживання дитини визначить суд, який запланований на 24 вересня.

Нагадаємо, автомобіль Subaru Forester, на якому відвезли дитину, знайшли в полі в декількох кілометрах від села. Пізніше чоловік пересів на інше авто і поїхав.