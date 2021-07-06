Випадково зачепився: на Волині 8-річного хлопчика вбило струмом

Дитину не врятували / Amperof

На Волині у понеділок, 5 липня, загинув 8-річний хлопчик. Трагедія сталася близько 23:00 в селі Великий Омеляник. Дитина померла від удару електричного струму.

Як передавають у пресслужбі поліції Волинської області на місце події виїхали медики, проте врятувати хлопчика не вдалося.

Правоохоронці встановили, що дитина зайшла в господарське приміщення, в якому стояв електростанок з розібраною пусковою кнопкою, за який він зачепився і отримав ураження електричним струмом.

Проведення реанімаційних дій не допомогло врятувати дитину. Наразі тіло направлено на експертизу, а за фактом смерті відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у селі Тарасівка Пустомитівського району трагічно загинув 14-річний хлопець. У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що підлітка нібито вбила блискавка, проте в селі озвучують зовсім іншу причину смерті.

Хлопець загинув 2 липня о 21:45. Він тільки закінчив 8 клас. Його і молодшого брата мама виховувала самостійно. За словами жителів села, хлопчик помер через удар електричним струмом у храмі.

У місцевому храмі йдуть ремонтні роботи. Там знімали дерев'яну підлогу, бо планували поставити нову з підігрівом. Покійний підліток прислужував у храмі, а в ніч трагедії допомагав робітникам у церкві.