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"Сталося найгірше": мама вбитої 6-річної дівчинки в Харківській області розповіла подробиці

29 липня 2021, 19:19

Школяр також намагався заплутати правоохоронців і відмовчувався.

Вбивство
Вбивство Мирослави Третяк / ТСН

У Харківській області зникла 6-річна дівчинка Мирослава Третяк, проте через кілька годин пошуків її тіло знайшли в покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті.

Про останні години життя дівчинки виданню Newsroom розповіли рідні дитини. Відомо, що у вбивстві підозрюють 13-річного сусіда, з яким Мирославу бачили односельці.

6-річна Мирослава з батьками жила в двоповерховому будинку на 2 поверсі. Поверхом нижче жив 13-річний Б* з сестрою і матір'ю.

За словами мами вбитої Мирослави Тетяни Третяк, з підозрюваним у звірячому вбивстві 13-річним підлітком дочка була знайома з дитинства. Хлопець грав з дітьми, серед яких були Мирослава та її подруга Віка.

"Я навіть говорила його матері, щоб сказала йому грати окремо, адже вони в різній віковій категорії", - каже Тетяна.

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У нещасливий день дівчинка також грала з подружкою, до них приєднався і Б*.

"Вчора вона прибігла і каже: "Мамо, мене сусід Б* ображає". Мирослава сказала, що він штовхав її і викинув обруч у вигляді ріжок. Я сказала, не чіпати його і просто піти і обіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде", — розповідає мама Мирослави.

Близько 15:00 Мирослава збігала в магазин, повернулася додому, трохи відпочила і знову пішла грати на вулицю з подругою і взяла велосипед.

"Через годину вона прийшла, я вимила їй ручки, вона взяла два персика і знову побігла до Віки. Вона довго не поверталася. А потім прийшла подружка і питає: "А Міра буде гуляти?". Я кажу: "Вона до тебе пішла", на що Віка відповіла, що Мирослава пішла з Б*", — розповідає вбита горем мати дитини.

З'ясувалося, що Мирослава і Б* разом пішли в бік колишньої пекарні, і їх більше не бачили. Батьки кинулися шукати дівчинку і побачили Б* одного, коли ж його запитали про Мирославу, він сказав, що вони в певному місці розійшлися і більше він її не бачив.

До пошуків зниклої дівчинки підключилися поліція, волонтери та місцеві жителі.

Тіло 6-річної Мирослави з ознаками насильницької смерті виявили пізно вночі того ж дня в покинутому будинку.

"Під час пошуку, коли люди знайшли трусики і взуття, ми зрозуміли, що сталося найгірше. Я до 5:00 ранку був біля того будинку, але всередину нас не пустили", — розповідає дідусь загиблої Віктор Олексійович.

читайте такожНа Харківщині зникла 6-річна дівчинка: дитину знайшли мертвою

У тому, що 13-річний Б* причетний до трагедії, родичі не сумніваються.

"Я не скажу, що він нормальний. Як можна назвати нормальною людину, яка дітей в школі штовхає, кидає в них камінням, який котів в туалеті топить", - каже Тетяна.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, підозрюваного у вбивстві можуть відправити на примусове перевиховання.

"Хлопця допитують у присутності батьків і адвоката. В даний час він є основним підозрюваним у скоєнні злочину. Він гуляв з дівчинкою до її зникнення. Вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. До цього віку дитина, яка вчинила злочин, не може бути віддана обмеженню свободи, до неї можуть бути застосовані тільки заходи виховного характеру", — розповів прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає ТСН.

У приймачі для неповнолітніх підозрюваний може перебувати до трьох років. Потім, по закінченню цього часу, керівництво установи зробить висновок: чи перевиховалася людина і чи не загрожує вона суспільству. Якщо він все ж залишається асоціальним - термін утримання в приймачі можуть продовжити.

"Вік фігуранта розглядається станом на момент скоєння злочину. Якщо будуть затягуватися терміни - це значення не матиме, тому що вік є фіксованим. У свою чергу, якщо в діях батьків хлопчика будуть розсуд недбалість по відношенню до його аморальних вчинків, тоді правоохоронці можуть прийняти відповідні акти і по відношенню до них", — додали в обласній прокуратурі.

Там також підкреслили, що правоохоронці перевірять факт того, що дитина могла бути причетна до вбивства тварин.

13-річний підозрюваний брав участь у пошуках дівчинки.

Як пише Obozrevatel, школяр також намагався заплутати правоохоронців. За словами місцевих жителів, коли у хлопця щось запитували про Мирославу, він відмовчувався. При цьому 13-річного школяра останнім бачили з дівчинкою. На початку пошукової операції копи його опитали, після чого відпустили.

"Він в основному відмовчувався. Коли хтось попросив у нього телефон, то відмовився його дати і навіть не розблокував. Але тоді це ні в кого не викликало підозр. Він весь час намагався відвести пошук в інший бік, говорив, що потрібно йти в іншому напрямку", — розповів один з місцевих жителів.

Затримали школяра вже після того, як правоохоронці знайшли речі дівчинки.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50.

Харківська область вбивство
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