"Слуг народу" в локдаун помітили в елітному ресторані під Києвом

Готельно-ресторанний комплекс Koncha Zaspa Park / knzs.com.ua

У розпал жеських карантинних обмежень народні депутати від партії Слуга народу збиралися в престижному готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park в Київській області.

Серед "слуг народу", що заглянули на вогник, виявилися Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко, а також їх однопартійці-депутати з Київської обласної ради, йдеться в розслідуванні програми Схеми.

Як сказано в матеріалі, на зустрічі також були присутні депутати від партії Слуга народу з Київської обласної ради: Олексій Мєшков, Андрій Кріпосний, Роман Буковський, Денис Січових, ігор Колтунов, Станіслава Семергей, Станіслав Вихор, Вадим Геращенко разом з сином-депутатом Бучанської міськради від СН Микитою Геращенком.

Схеми також помітили там BMW, номери якої зареєстровані на депутата від Слуги народу з Київської облради Наталію Гунько.

Представники Слуги народу провели багатогодинну зустріч у закладі, власником якого є їхній однопартієць - депутат Київської облради від Сергій Левченко, який також був присутній на зустрічі.

Журналісти розповіли, що 20 квітня помітили на парковці заміського комплексу Koncha Zaspa Park в районі Обухівської траси Range Rover, зареєстрований на народного депутата від Слуги народу Анатолія Гунька, і більше десяти автомобілів преміум-класу.

З'ясувалося, що потрапити в заклад можна тільки в супроводі менеджера або якщо орендований номер в готелі комплексу. Менеджер готелю пояснив велике скупчення автомобілів біля входу тим, що це - жителі готелю.

читайте такожЗашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепівУ коментарі Схемам Левченко пояснив: "Ресторан у мене закритий. У мене комплекс закритий. Ресторан розташований на терасі, величезні вікна, величезний панорамний вид - видно, що ресторан закритий. Конференц-зал, в якому розміщується дев'ять осіб ... Приїхали дев'ять-вісім депутатів. Я з ними зустрівся в конференц-залі. Ми з ними переговорили - і буквально через деякий час ці депутати поїхали. Ми ось так зустрічаємося, спілкуємося. А як же нам, не працювати?".

Голова Київської обласної організації Слуги народу Андрій Мотовиловець повідомив: "Захід був терміновим і ініціював його я. у нас була кризова ситуація в Київській обласній раді. Стояло питання про збір підписів по сесії. Політична відповідальність на мені по цій зустрічі. У зв'язку з тим, що багато хто перебував не на території Києва і важко було в'їхати, бо пробки, було прийнято рішення, що ми можемо зустрітися в конференц-залі в готелі".

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На запитання журналіста, скільки людей відвідало захід і чи було там організовано ресторанне обслуговування, Мотовилівець відповів: "Там було двадцять чоловік ... Двадцять чоловік плюс народні депутати. Там були присутні напої".

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