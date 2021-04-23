"Слуга народу" образив телеведучого після питання про його зустріч з Лукашенком

Євген Шевченко опустився до образ на адресу журналістів після незручного питання.
Народний депутат з фракції Слуга народу Євген Шевченко образив ведучого телеканалу Наш Олександра Лірчука у відповідь на питання про його зустріч з Олександром Лукашенком.
Нардеп вибухнув лайкою в прямому ефір, відповідаючи на питання про його розбіжності з колегами по фракції через неузгоджений візит до Мінська.
Після запитання ведучого, чи вважає Шевченко збігом, що його зустріч з Лукашенком збіглася з днем народження Адольфа Гітлера, "слуга народу" назвав Лірчука "ідіотом".
"Це пов'язано з тим, що ви просто ідіот", - сказав Шевченко.
Зазначимо, що Шевченко також стверджував, що він не залишить фракцію Слуга народу, оскільки є "понятійною" людиною.
"Коли ти кудись йдеш з кимось, а потім ти залишаєш команду, то це виглядає зрадницьки. Я це не сприймаю. Але мовчати і бачити, як фракція веде країну в яму - я теж не можу і не буду", - додав Шевченко.
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Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка:
- Раніше керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував візит Шевченка до Мінська.
- За його словами, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.
- Зазначимо, що Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
- Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.