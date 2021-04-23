"Слуга народу" образив телеведучого після питання про його зустріч з Лукашенком

Євген Шевченко / Фейсбук Є. Шевченка

Народний депутат з фракції Слуга народу Євген Шевченко образив ведучого телеканалу Наш Олександра Лірчука у відповідь на питання про його зустріч з Олександром Лукашенком.

Нардеп вибухнув лайкою в прямому ефір, відповідаючи на питання про його розбіжності з колегами по фракції через неузгоджений візит до Мінська.

Після запитання ведучого, чи вважає Шевченко збігом, що його зустріч з Лукашенком збіглася з днем народження Адольфа Гітлера, "слуга народу" назвав Лірчука "ідіотом".

"Це пов'язано з тим, що ви просто ідіот", - сказав Шевченко.

Зазначимо, що Шевченко також стверджував, що він не залишить фракцію Слуга народу, оскільки є "понятійною" людиною.

"Коли ти кудись йдеш з кимось, а потім ти залишаєш команду, то це виглядає зрадницьки. Я це не сприймаю. Але мовчати і бачити, як фракція веде країну в яму - я теж не можу і не буду", - додав Шевченко.

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