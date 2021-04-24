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"Слуга народу" Шевченко зізнався в любові до Лукашенка

24 квітня 2021, 13:41

Євген Шевченко назвав Олександра Лукашенка "народним президентом" і розповів, як у них почалися взаємини.

Шевченко, Лукашенко
20 квітня Євген Шевченко прибув до Мінська і зустрівся з Олександром Лукашенком / Фото пресслужби президента Білорусі

Народний депутат від партії Слуга народу Євген Шевченко заявив, що він "дійсно щиро любить" Олександра Лукашенка, до якого він нещодавно навідався до Мінська.

Таку заяву "слуга народу" зробив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Я дійсно щиро люблю Лукашенка як людину і як політика. Він харизматик, він народний президент для мене... У нас почалися взаємини, і в підсумку він мене просто до себе запросив на зустріч", – сказав Шевченко.

Нардеп пояснив, що ці "взаємини" зародилися після того, як він вніс до Верховної Ради державний прапор Білорусі на противагу біло-червоно-білому, і це помітив Лукашенко.

Шевченко також нагадав про те, що він привітав Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах, зазначивши, що більшість білорусів нібито все одно проголосувала за нього, "як би там опозиція не говорила".

Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка:

  • 20 квітня Євген Шевченко прибув до Мінська і зустрівся з Олександром Лукашенком. Невизнаний президент запевнив, що його позиція щодо української держави залишається незмінною і сказав, що "дуже хотів би, щоби Україна була нашою".
  • Повернувшись після зустрічі, Шевченко заявив що він займається "справжньою реальною політикою". Крім того, нардеп показав подарунки, які йому вручив Олександр Лукашенко.
  • Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував візит Шевченка до Мінська.
  • За його словами, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.
  • Зазначимо, що Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ані офіційний Київ, ані країни Заходу).
  • Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. Тоді його жорстко розкритикував тодішній однопартієць Гео Лерос.
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