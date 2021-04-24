"Слуга народу" Шевченко зізнався в любові до Лукашенка

20 квітня Євген Шевченко прибув до Мінська і зустрівся з Олександром Лукашенком / Фото пресслужби президента Білорусі

Народний депутат від партії Слуга народу Євген Шевченко заявив, що він "дійсно щиро любить" Олександра Лукашенка, до якого він нещодавно навідався до Мінська.

Таку заяву "слуга народу" зробив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Я дійсно щиро люблю Лукашенка як людину і як політика. Він харизматик, він народний президент для мене... У нас почалися взаємини, і в підсумку він мене просто до себе запросив на зустріч", – сказав Шевченко.

Нардеп пояснив, що ці "взаємини" зародилися після того, як він вніс до Верховної Ради державний прапор Білорусі на противагу біло-червоно-білому, і це помітив Лукашенко.

Шевченко також нагадав про те, що він привітав Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах, зазначивши, що більшість білорусів нібито все одно проголосувала за нього, "як би там опозиція не говорила".

Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка: